Dinleme iddialarına hükümet kanadından ilk açıklama

Star ve Yeni Şafak gazeteleri bugünkü manşetlerinde, Terörle Mücadele ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen, ‘Selam Terör Örgütü’, Gezi Parkı, 17 ve 25 Aralık soruşturması kapsamında mahkemelerden binlerce kişiyle ilgili dinleme izni aldığı iddiasına yer verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşlara göre demek ki asıl paralel biz, devlet onlarmış. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Yıldız, 'Selam' isimli örgütü ilk kez duyduğunu ifade etti.

Bugün Star ve Yeni Şafak gazetelerinde yer alan haberle ilgili, hükümetten ilk değerlendirme, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, telefon görüşmelerinin yasadışı dinlenmesine ilişkin, "2,5 yıldan beri resmi, 5 yıldan beri de gayriresmi dinlendiğimi tahmin eden ve öngören birisiyim" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve kurul üyelerini kabul etti. Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada yasadışı dinleme iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız şunları söyledi:

'İsmin yeni duyduğum bir örgüt'

İşe başlarken bakanlıkta arkadaşlarımla bir karar aldık. Her şart altında şeffaf olacağız. Sorsalardı cevap verirdik. İsmini yeni duyduğum bir örgütten bahsediyoruz.

'Selam' örgütündeki arkadaşlar kimler bu örgütün hedefi neymiş?

Bu kadar gayrı ciddi bir iş olmaz.

Maksat hangi ülkelerle bizim hangi ilişkileri geliştirdiğimiz öğrenmekse ben bunu Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmış bir hakaret olarak algılarım.

Biz buna müsaade edemeyiz. Sonra soruyorlar, ‘Başbakan neden bu kadar sert?’ diye.

Başbakan bunlara kayıtsız mı kalsın…

Biz bir üniversitedeki bir konferansta İP yetkilisine kürsüde söz verecek kadar özgüven içinde bulunuyoruz. Bu sadece Ak Parti’nin problemi olmaktan çıkmıştır. Bu bekaa ile alakalım bir konudur.

'Buna kargalar bile güler'

Siz selam örgütüne üye olma gerekçesiyle dinleme yapıyorsunuz. Buna kargalar bile güler.

Biz kendi paramızı yönetmiyoruz. Kamunun parasını yönetiyoruz. O yüzden şeffaflığı kıllanacağız.

'Parelel yapıdaki biri değilim'

Ben paralel yapının içinde birisi değilim. Biz bu ülkede insanımızı vatandaşımıza sanayicimize doğalgaza sektörüne hizmet den legal bir kuruluşuz.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti legal bir yapıdır. Kimse onu paralel yapı yerine koyamaz.