'Paralel yapı binlerce kişiyi dinledi' dediler ve 3 bin kişilik liste verdiler!

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürdü. Gazetelerin "paralel yapı"ya atfettiği dinlemelerin aralarında gazeteci, siyasetçi, bürokrat, hukukçu ve aktivistlerin de bulunduğu pek çok meslek grubunda çalışan yaklaşık 7 bin kişinin dinlediği iddia edildi ve yaklaşık 3 bin kişilik liste verildi.

Gazetelere göre, ilgili soruşturma "2011'de dört sayfalık bir ihbar mektubu üzerine eski Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen'in talimatıyla hayata geçti." Haber metinlerinde "hayali" olduğu savunulan ihbar mektubunun bir kenarına "'Tayyip Erdoğan' notu düşüldüğü" belirtildi. İddiaya göre, "5 kişiyle başlayan soruşturmaya önce Başbakan Erdoğan, daha sonra başta danışmanlar olmak üzere Başbakan'ın tüm çevresi dahil edildi. İlerleyen tarihlerde soruşturma bahanesiyle kayıt listesine sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler, yazarlar, öğretim üyeleri, işadamları, siyasetçiler, medya kuruluşlarının santralleri ve bankalar da eklendi."

Çağlayan Adliyesi'nden, Türkiye tarihinin en büyük dinleme skandalına delil olacak belgeler çıktı. Adliyede göreve başlayan yeni savcıların bulduğu ve 'paralel yapı'nın şimdiye dek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gizlemeyi başardığı 125 klasör belge, Türkiye'de binlerce yazar, çizer, sanatçı, siyasetçi ve akademisyenin an be an kayda alındığını ortaya koydu.

Binlerce isim bazen 17 Aralık-25 Aralık soruşturmaları, bazen de Gezi Parkı eylemlerine ilişkin dosyalar kapsamında dinlendi. Başbakan Erdoğan ve yakın çevresi için de 'Selam Terör Örgütü' adlı bir örgüt uyduran paralel yapı, 2011 yılından bu yana her konuşmayı 'tape'leyip arşivledi. Yeni Şafak olarak okuyucularımızı, binlerce kişinin özel hayatına yıllarca tecavüz eden bu karanlık örgüt hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz.

Devletin bütün kurumlarına sızan 'paralel yapı'nın hükümeti darbe ile devirdikten sonra siyasetçi, gazeteci, yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişiyi cezaevlerine doldurma planına ilişkin belgeler ortaya çıktı. Korkunç plan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarının ardından kayıtsız dinlemeler yapıldığını tespit etmesiyle deşifre oldu. Çağlayan Adliyesi'nde göreve başlayan yeni savcılar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gizlenen 125 klasöre ulaştı. Paralel yapının gizli kayıt listesi niteliğindeki klasörlerde bulunan 3 bini aşkın ismin, çeşitli soruşturmalar kapsamında yıllarca dinlendiği belirlendi.

Selam Terör Örgütü!

Paralel yargı üyelerinin imza attığı illegal dinlemeler için çeşitli soruşturmalar kullanıldı ve dinlenecek isimler bu dosyalara dahil edildi. Bazı isimler 17 Aralık-25 Aralık operasyonları kapsamında, bazıları ise daha önceki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmalarda dinlendi. Meydanları savaş alanına çevirenlere ceza öngörmeyen paralel yargının, 'vandal'larla ilgisi olmayan birçok ismi Gezi soruşturmasına dahil ederek 'arşivlemesi' dikkat çekti. Başsavcılık, incelemeyi derinleştirdikçe paralel yapının başta Başbakan Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin önde gelen birçok ismini dinlemek için bir 'terör örgütü' uydurduğu'nu da ortaya çıkardı. 2011/762 nolu dosya kapsamında neredeyse tüm Türkiye'yi kendilerinin uydurduğu 'Selam Terör Örgütü' bahanesiyle dinleyen paralel yapı, dinleme ve fişleme işini 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden önce, 2011 yılında başlattı.

2011'de dört sayfalık bir ihbar mektubu üzerine başlayan soruşturma eski Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen'in talimatıyla hayata geçti. Soruşturmayı daha sonra TMK Savcısı Adnan Özcan sürdürdü. Soruşturmayı yürütenler dört sayfalık ihbar mektubunun bir kenarına 'Tayyip Erdoğan' notu düştü. Belgelerin üzerindeki 'Tayyip Erdoğan' ibaresi daha sonra eklenen bir ok işaretleriyle belirgin hale getirildi. 5 kişiyle başlayan soruşturmaya önce Başbakan Erdoğan, daha sonra başta danışmanlar olmak üzere Başbakan'ın tüm çevresi dahil edildi. İlerleyen tarihlerde soruşturma bahanesiyle kayıt listesine sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler, yazarlar, öğretim üyeleri, işadamları, siyasetçiler, medya kuruluşlarının santralleri ve bankalar da eklendi.

Arşiv böyle oluşmuş

Başsavcılığın ilk bulgularına göre dinlenenlerin sayısı 3064'ü buluyor. Fakat takipteki isimlerin çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Dinlenen kişilerle bağlantılı olarak, on binlerce kişinin telefonunun yıllarca dinlendiği tahmin ediliyor. Dinlenen bazı numaraların karşısında 'X' ya da 'Ahmet', 'Mehmet', 'Merve', 'Sevda' gibi isimlerin yeralması dikkat çekiyor. Başsavcılık şimdi bu kişilerin kim olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Bu isimlerden kimlerin mahkeme kararıyla ya da hangi gerekçeyle dinlendiği henüz bilinmiyor. Telefonu dinlenen kişilerin ticari sırlarının üçüncü kişilere verilip verilmediği, şantaj yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.

Sahte ihbar mektubu

Özel Yetkili Savcı Adnan Çimen soruşturmayı 4 sayfalık hayali bir ihbar mektubuyla başlattı. İllegal soruşturmayı yürütenler, ihbar mektubunun bir kenarına pervasızca 'Tayyip Erdoğan' yazdılar. 'Tayyip Erdoğan' yazısı bir ok işaretiyle belirgin hale getirildi.

'7 bin kişi 3 yıldır izleniyor'

STAR, tarihin en büyük telekulak skandalını ortaya çıkardı. Dosya numarası 2011/762 olan belge ile 17 Aralık darbe girişimine kalkışan paralel yapının ‘Selam Terör Örgütü’ iddiasıyla gazeteci Ertuğrul Özkök, STAR yayın yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, TRT Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör, Yeni Şafak Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, CHP Genel Merkezi, gazeteci Hüsnü Mahalli, MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz, oyuncu-spiker Defne Samyeli, Başbakan’ın Başdanışmanı AK Partili vekil Yalçın Akdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan Başbakan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın da aralarında olduğu yedi binden fazla kişinin dinlediği tespit edildi.

STAR’ın belgelerine ulaştığı dev telekulakta TMK savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen, Selam Terör Örgütü soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak gazeteci, siyasetçi, hukukçu, aktivistlerden oluşan binlerce kişi dinlendi.

Savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen’in başlattığı dinlemelerin yaklaşık 3 yıldır yapıldığı iddia edildi. Savcı Adnan Çimen, geçtiğimiz günlerde HSYK kararnamesiyle özel yetkili TMK savcılığı görevinden alınarak Büyükçekmece Adliyesi’ne atanmıştı. KCK soruşturmalarını yürüten Çimen, Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu gibi isimlerin tutuklanmasını istemişti. Çimen en son Gezi Parkı gösterileri sırasında işlenen memur suçlarını soruşturuyordu. Savcı Adem Özcan ise, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılmasının ardından dosyadan alınan savcı Sadrettin Sarıkaya’nın yerine atanmıştı. Bu dosya daha sonra Başsavcılık tarafından Özcan’dan alınarak dönemin Başsavcıvekili Oktay Erdoğan’a verilmişti. Son olarak adliyede yaşanan değişikliklerle savcı Adem Özcan, soruşturma savcılığından alınarak sadece duruşma savcısı olarak görev yapmasına karar verildi.

Paralel Yapı’nın koca kulağının takibe aldığı 7 bini aşkın kişinin yürütülen “Selam Terör Örgütü” soruşturması kapsamında alınan yasadışı dinlenmesine dair listenin bir kısmını yayınlıyoruz. Listede ünlü isimlerin yanı sıra binlerce kişi sadece isimle dinlenirken, binlerce kişi de “X” şahıs olarak dinlenmiş. Milletvekillerinin makam odalarındaki telefonlardan, parti genel merkezlerinden haber ajanslarına kadar birçok kurum da dinlenmiş.