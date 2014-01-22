Gülen'in avukatı: Yasadışı dinleme yapıyorlar, yeni kasetler çıkaracaklar

Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili Gülen’in telefon görüşmelerinin kanuna aykırı olarak dinlendiğini iddia ederek, “Bu görüşmeler, ahlak ilkeleri hiçe sayılarak haberleştirilmektedir. Çok muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte bu telefon görüşmeleri montajlanarak ve çarpıtılarak kara propagandanın bir parçası olarak servis edilecektir” dedi.

Avukat Nurullah Albayrak'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Son günlerde bir kısım yazılı ve görsel medyada en temel hukuk ve ahlak ilkeleri hiçe sayılarak yayınlar yapılmakta, yalan ve iftira hiç olmadığı kadar fütursuzca kullanılmaktadır. Bu yayınların habercilik gayesiyle değil, psikolojik harekat, kara propaganda ve dezenformasyon amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Kara propagandanın asıl amacı, bilgi kirliği ve dezenformasyondur. Hedef kitlenin düşünce ve davranışlarını yönlendirmek amacıyla yürütüldüğü açık olan psikolojik harekat yöntemi ile müvekkilimin saygınlığını sarsma gayretlerine girilmektedir. Bu gayretler öncekilerde olduğu gibi neticesiz kalacaktır.

'Montajlanarak servis ediliyor'

Hukuka aykırı olarak dinlendiği ve servis edildiği anlaşılan telefon görüşmeleri, Ceza Kanunu’nun 5 yıla kadar hapis cezası öngören açık hükmüne rağmen yayınlanmakta, montajlanmış telefon görüşmeleri de ahlak ilkeleri hiçe sayılarak haberleştirilmektedir. Yapılanlardan anlaşılmaktadır ki, müvekkilimin telefon görüşmeleri hukuka aykırı olarak bir süredir dinlenmekte ve çok muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte bu telefon görüşmeleri montajlanarak ve çarpıtılarak kara propagandanın bir parçası olarak servis edilecektir.

Fişlemeler, tasfiyeler ve montajlarla yeni bir ‘28 Şubat Süreci’ yaşatılmaktadır. Bu süreçte; İnsanlar müvekkilime nispet edilerek, mevzuata aykırı bir şekilde fişlenmekte. Kamu görevlileri daha önce benzeri görülmemiş şekilde cadı avı anlayışıyla tasfiyeye tabi tutulmakta. İstihbari yöntemlerle telefonlar dinlenmekte ve montajlama yapılarak servis edilmekte. Tüm cemaatler ve sivil toplum kuruluşları istihbarat örgütünün takibine alınarak hedef yapılmakta. Siyasi irade tarafından haklarında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma olmayan bazı kişi ya da gruplar suçlu ilan edilebilmekte iken, şüpheli konumunda olan bazı kişiler yargılama neticesi beklenmeksizin suçsuz ilan edilebilmekte. Açık iftira olan suçlamalar habercilik kisvesi altında yansıtılmakta. Hakaret içeren yayınlar yapmak ahlaken bir sorun olarak kabul edilmemekte. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden yayınlar yapmaktan çekinilmemekte. Her türlü manipülasyona açık, okuyucu yorumu adı altında sunulan hakaret ve iftiraların halkın görüşü gibi sunulmasından medet umulmakta. Hakaretin, yalanın ve iftiranın sorgusuzca kullanıldığı yayınlar hakkında söz söylemeyenler, en temel insan hakkı olan şikayet ve dava açma hakkının kullanılmasını hoşgörüsüzlük ve linç olarak sunabilmektedirler.

'Kara propoganda, yanlış yönlendirme'

İnsanların hukuki olmayan demeç ve söylemlerle suçlu gibi gösterilme gayretlerinden vazgeçilmeli. Suçlu olduğuna dair mahkeme kararı bulunmayan herhangi bir kişi ya da grupla ilgili olarak hukuk dışı tasarrufta bulunulmasının ulusal ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğu unutulmamalı. Yalan ve iftira kaynaklı haberler üzerinden kara propaganda yaparak bilgi kirliliği ile kitleleri yanlış yönlendirmekten kaçınılmalı. Tüm bu yapılanların halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceği dikkate alınmalı. Montaj kasetlerle, iftira haberlerle, yalan iddialarla insanları karalamaya çalışanlarla önceden olduğu gibi bundan sonra da hukuk nezdinde mücadeleye devam edileceği bilinmelidir."