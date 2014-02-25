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Ses kayıtları ardından CHP'den sonra MHP de toplandı

Başbakan ve oğluna ait olduğu ileri sürülen kayıtların sosyal medyada yayınından sonra önce CHP MYK'sını olağanüstü toptınya çağırdı, ardından da MHP Başkanlık Divanı'nı topladı

25 Şubat 2014 00:32

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon kayıtlarının sosyal medyaya yansıması ardından CHP'den sonra MHP de toplantı çağrısı yaptı. 

YouTube'da "Başçalan" hesabından akşam saatlerinde yayımlanan ses kayıtları üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının saat 22.00’da yapılacağı duyuruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, toplantının sebebinin ses kayıtları olduğunu açıklarken basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Haluk Koç da Başbakan'ı istifaya çağırdı. 

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Başkanlık Divanı'nı acil toplantıya çağırdığı öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sabah saatlerine kadar sürdüğü belirtildi. 

 
 
 
 
 

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