Ses kayıtları ardından CHP'den sonra MHP de toplandı

CHP'li Gürsel Tekin: Tapelerin doğruluğuna inanıyoruz; konuşmalar Başbakan'ındır

CHP'li Gürsel Tekin Başbakan'a ve oğluna ait olduğu öne sürülen kayıt hakkında konuştu: Bugüne kadar 17 tane tape açıklandı. Hiçbirini yalanlamadılar. Bunu da yalanlamaları mümkün değil