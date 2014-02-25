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Abdüllatif Şener: Ses kaydı Erdoğan'a ait, tereddüt yok

Abdüllatif Şener, Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen ses kaydı hakkında konuştu

25 Şubat 2014 08:09

AKP’nin kurucu isimlerinden Abdüllatif Şener, Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve internete düşen ses kaydı hakkında "Ses kaydının Başbakan'a ait olduğuna dair tereddütüm yok" dedi.

Halk TV'de soruları yanıtlayan Abdüllatif Şener, söz konusu ses kaydı için şunları söyledi:

"Bu ses kayıtlarını ben de dinledim. Benim kanaatime göre, tereddüt edecek bir durum yok gibi görünüyor. Refleksiyle, tonlamalarıyla, tereddüt ettiği nktaları izah etme biçimiyle, öteden beri yanında çalışmış ve çok defa telefon görüşmeleirne muhatap olmuş biri olarak benim kişisel kanaatim bu seslerde bir tereddüt yok" dedi.

Şener "Ancak bildiğiniz gibi yeni RTÜK ve internet düzenlemeleri nedeniyle bu görüntüler yayınlanamıyor. Ancak en azından ses doğru mu değil mi diye tartışılabilmesi gerekir" dedi.

 

'Bu yolsuzluklar nedeniyle ayrıldım'

 

Şener "Başbakan konusunda temenniler safhasını çoktan geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bu ülkeyi yönetenlerin hırsızlığa bulaşmasını temenni etmeyiz. Ancak benim kabinede iken e sürekli ifade ettiğim yoğun  bir yolsuzluk arayışı içindeki bir yapı olarak nitelendirdim iktidar yapısını. Bu yolsuzluğu kişiliğimle meşrulaştırmamak için bıraktığımı söylemiştim. Bir insanın ömür boyunca ulaşamayacağı makamları bırakması başka ne anlama gelebilir?

 

'Dinlemelerin sorumlusu iktidar'

 

Şener, paralel yapının 7 bin kişiyi dinlediği ve listede kendisinin de olduğu yönündeki iddialar için ise "Türkiye'de herkesin dinlendiği bir ortam oluşturuldu. Bu iktidar ülkenin çivisini çıkardı. Ben dinlemeler nedeniyle camiayı sorumlu göstermem. Eğer ben dinlenmişsem, bunun sorumlusu bu ülkeyi yöneten iktidardır" dedi. 

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