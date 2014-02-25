Başbakan: Bu montajların nasıl yapıldığını göstereceğiz

Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara ODTÜ'de 1071 Malazgirt Bulvarı'nın açılış töreninde, ses kayıtları iddialarıyla ilgili 'Kısa zamanda bu montajların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Herkes görecek, CHP, MHP de görecek' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ODTÜ’de 1071 Malazgirt Bulvarı’nın açılış töreninde yaptığı açıklamalar şöyle:

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunların yatsıya kadar bile yanmadı. Bunların ODTÜ'den geçen bölgeye engel olmak için ortaya koydukları şiddeti, çirkinliği herkes gördü, takip ettik. Güya ağaç kesiliyormuş. Öyle olmadığını proje kapsamında çok sayıda ağaç dikeceğimizi söylediğimiz halde. İstemezük tavırlarından vazgeçmediler. Kim bu zihniyet CHP. Köprü dedik istemezük dediler. İsteseniz de istemeseniz de biz bunları yaptık, yapacağız.

Şimdi soruyorum. Bu gençler aldanmış, aldatılmış. Bu gençler farklı gözlüklerle dünyaya bakıyorlar. Maalesef şimdi bu güzellikleri görecekler mi? Takdir edecekler mi? Çünkü bunları yapılanı görmez. Ağaçları yerinden sökmeye çalışır bunlar. Molotof kokteylleriyle dükkanları cam çerçeve indirirler. Nereden nereye geldik. Bunların kafası 1940’ların kafasıdır. Milletimiz yeter söz milletin diyerek dur dedi. Milletimiz kalkınmayla tanıştı. 1994 krizinin, 2001 krizinin gerisinde hep CHP zihniyeti vardır. Yeni Türkiye’de istemezüklere yer yok.



'Gezi olaylarıyla her türlü çirkinliği yaptılar'

Sandığa itibar etmeyenin, çıkan sonuca razı olmayanın millet diye bir meselesi yoktur. Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanlar hiç boş durmadılar. Kimi zaman darbe peşinde koştular, kimi zaman terörden bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Medyayla bizi karalamak istediler. Geçen sene de Gezi olaylarıyla her türlü çirkinliği yaptılar.

'İhanet için kullandılar'

O da olmayınca çok daha sinsi bir plan ortaya çıkardılar. Bunları dam sizlerin dualarıyla aşıyoruz. Dün gazetelerde binlerce kişinin dinlenmesiyle ilgili haberler yer aldı. Bugün savcı açıklama yaptı. 3 bine yakın insanın dinlendiğini açıkladı. Bu paralel yapı milletimizi aldatmaya devam ediyor. Samimi vatandaşımız, samimi duygularıyla zekatını, kurbanını onlara verdiler. Ama onlar bunları akla hayale gelmez ihanet çalışmalarının için kullandılar.



'Montajların nasıl yapıldığını göstereceğiz'

Dün de şahsımla ilgili tamamen montaj bir kaset yayınladılar. Bunlar bütün teknolojiyi kullanarak her türlü şeyi yaparlar. Kısa zamanda bu montajların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Herkes görecek, CHP , MHP de görecek.



İstanbul’da duvarlara “Zulüm 1453’de başladı” yazdılar. Böyle bir ihanet olabilir mi? Bu tür hainlerle yeri geliyor MHP’de kol kola geziyor. Bayrağımızı yaktılar. Hedef aldığı yerler hep aynı. Havalimanından, köprüden, santralden, enerji anlaşmalarımızdan kim niye rahatsız olur. Güç, itibar kimi neden rahatsız eder. İşinizi, aşınızı, evinizi özellikle bunları büyütmeniz kimi rahatsız eder. Amaç Türkiye’nin önünü kesmektir. Bu tezgahlar eski Türkiye’de işe yarıyordu. Sizlere, Türkiye’ye bu oyunu da bozduğunuz için bizim yanımızda olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. 33 gün kaldı. 33 gün sizlerden özel bir gayret istiyorum. Kapı kapı dolaşacağız. Bir müjde daha veriyorum. Çay yolu metrosu 10 Mart’ta hazır, açıyoruz.Biz eser onlar laf üretiyor.