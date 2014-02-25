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Uzmanlara göre internete düşen o ses kaydı montaj mı değil mi?

Uzmanlar, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını değerlendirdi

25 Şubat 2014 17:17

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 Aralık'ta geçtiği iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin, uzmanlar kayıtların montaj olup olmadığını değerlendirdi.

Bir dönem Mesam başkanlığı da yapan müzisyen ve ses mühendisi Attila Özdemiroğlu, dün akşam saatlerinde internette ve sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları için Twitter hesabından bir açıklama yaparak kaydın montaj olmadığını söyledi. Kayıtlar ile ilgili bir açıklama da ses mühendisi Erdem Helvacıoğlu’ndan geldi: “Tekrar dinledim dostlar, bu kayıt kesinlikle doğru gözüküyor. PHD’li bir ses mühendisi olarak bana güvenebilirsiniz"

Radikal'in haberine göre; Özdemiroğlu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Farklı kaynaklardan montajlanmış konuşma sesi çok kolay anlaşılır. İçinde bulunulan ortam ve çevre sesi değişir. Kayıtları tekrar analiz ettim. Aramalar arasındaki montaj dışında hiçbir ek yok. Arka plan seslerden anlarsınız. İlk kayıtta telefon hatlarında sıkça olan diğer konuşmaların karışması bariz. 2.arama oldukça temiz bir hattan yapılmış."

Bir diğer Ses Mühendisi Ali Büyük ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ses kaydı montaj değildir. En basit Analyzer Pluginin de bile bunu görüp test edebilirsiniz. Ayrıca zaten diyalogun gidişatındaki tonu herhangi bir tune programıında profesyonelce tonlasak bile cümle yapılarını bu denli kurmayı, cümlelerin akışını yakalamak imkansız denilecek kadar düşük bir ihtimaldir" ifadelerini kullandı.

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