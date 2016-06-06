Seri katil Atalay 'firar diyeti' uyguluyormuş

Ankara ve İstanbul’da 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Atalay Filiz’in yemek alışkanlığını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği polisleri, firar ederken nakit paraya ihtiyacı olduğu için günde bir öğün yemek yediğini saptadılar.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, polis, Filiz’in, son kurbanı, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürmeden önce, firarda işini kolaylaştıracağı için bu alışkanlığı kazandığı görüşünde. Polisin elde ettiği bilgilere göre Filiz, iz bırakmamak ve kaçarken nakde ihtiyacı olacağından, yemeğe para ödememeye büyük özen gösteriyor. Ücretsiz yemek bulduğunda tıka basa yiyor, parasını verdiği zaman, öğün sayısı günde bire iniyor. Filiz, böylece, alışverişe çıkmadan uzun süre saklanabilecek.