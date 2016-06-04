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İnsan kaçakçısı "Seri katil Atalay'ı kaçırmayacağız" dedi, Müge Anlı seyirciye alkışlattı!

İnsan kaçakçısının programa katılımına izin verilmesi tepkiye yol açtı

04 Haziran 2016 10:58

ATV'de 'Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı, “Suriyelileri yurt dışına götüren kişi” olarak canlı yayına telefonla bağlanan insan kaçakçısını “mesleği” hakkında bilgiler verdirdi. Kaçakçı, Anlı’nın “Yunanistan’a geçiş ne kadar” sorusuna “Geçen sene 1000 dolardı, devlet izin veriyordu ancak restleştiler 600’e düştü” yanıtı verdi. İnsan kaçakçısı konuşmasında cinayetler işleyen Atalay Filiz isimli şahıs hakkında “Müge hanım karar aldık, Atalay Filiz’i kaçırmayacağız” dedi. Anlı da bu sözleri salona alkışlattı.

Programın sona ermesinin ardından Twitter’da gündem olan konu hakkında binlerce tweet atıldı. Birçok kişi program hakkında olumsuz yorum yaparken Türk TV tarihinde de bir ilk yaşanmış oldu. Binlerce insanın denizlerde boğulup ölmesinden sorumlu olan bu kaçakçıların canlı yayına bağlanarak yaptıkları işi normal gibi anlatmaları herkesi şoke etti. Tüm bu yaşananlar üzerine seyircilerin kaçakçıyı alkışlaması ve yaşanan diyaloglar ise pes dedirtti.

 

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