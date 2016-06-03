Seri katil Atalay, jet skiyle Yunan adasına mı kaçtı?

Toplam 3 cinayetin ve 1 kayıp bir kadının şüphelisi olarak aranan Atalay Filiz’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Filiz, dün sabah Çeşme’de bir marketin güvenlik kamerasına yakalandı. Buradan Sakız’a kaçtığı da iddia edilirken, İzmir’i iki gün önce terk ettiği de iddialar arasında. Yunan yetkililerden alınan bilgiye göre Sakız Adası’na son 5 günde mülteci botu geçmedi. Ancak Filiz’in jet ski ya da sürat teknesiyle geçmiş olma ihtimalleri değerlendiriliyor.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre, emniyet iki ihtimal üzerinde yoğunlaştı. Birincisi Filiz, Yunan adalarından Avrupa’ya kaçmak için kaçakçılığın merkezi İzmir’e geldi. İkincisi ise izini kaybettirmek için büyükşehirlerden birine gitmeye karar verdi. Ankara ve İstanbul’a göre İzmir daha risksiz diye düşündü.

Ankara'da 2, İstanbul’da 1 cinayetin faili olarak aranan Atalay Filiz’i bulmak için İstanbul, Ankara ve İzmir polisi ortak çalışma grubu kurdu. Atalay Filiz, son olarak dün sabah İzmir’in Çeşme ilçesinde görüldü. Polis, jandarma ile koordinatlı bir şekilde Filiz’in peşine düştü. İstanbul’dan pazar günü otobüsle İzmir’e gittiği tespit edilen Atalay Filiz, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Ayrıca bir internet kafede 4 saat kaldığı ve internetten ev arkadaşı araştırdığı tespit edildi.

Filiz’in yaklaşık 25 ev arkadaşı ilanının sahiplerini aradığı belirlendi. Polis Atalay Filiz’in 29 Mayıs’ta bir öğrenciye ait Buca’daki eve gittiğini ve 2 gün burada kaldığını tespit etti. Ev sahibi öğrenci verdiği ifadede şunları söyledi:

İki gün kaldı

“Bana 29 Mayıs’ta telefonla ulaştı. Para konusunda anlaştık birkaç gün yanımda kalmak istediğini söyledi. Bir valiz ve iki çantayla eve geldi. İki gün kaldı. Fazla konuşmadık. 31 Mayıs sabahı saat 08.00’de evden ayrıldı. Giderken de bana ‘İş için Bodrum’a gidiyorum. İş bulamazsam yine buraya döneceğim, o zaman seni ararım’ dedi. Onun aranan biri olduğunu sonradan öğrendim” dedi.

Depoya baskın

İstanbul polisi, Atalay Filiz’in, Hadımköy’de depolama hizmeti veren bir lojistik şirketinde eşyaları olduğunu tespit etti. Depoda yapılan aramada bulunan Filiz’e ait konteynerden çeşitli kitaplar, CD’ler ve bir bisiklet çıktı. Ekipler eşyalar üzerinde parmak izi ve DNA araması yaptı.