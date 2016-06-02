T24 LogoT24 Logo
Gündem

5. cinayet şüphesi: Maltepe'de bavulda bulunan kadını seri katil Atalay mı öldürdü?

Bir kişinin, Atalay F.'nin kendisine "Hayat bir oyun. Bazı kişiler için ‘Game Over’ oluyor” dediğini iddia etti

02 Haziran 2016 13:22

Seri katil Atalay F.'nin yakalamak için şüphelinin son olarak minibüsten inerken görüldüğü, Pendik Kaynarca'yı mercek altına aldı. Polis şüphelinin başka cinayet olaylarını da gerçekleştirmiş olabileceğini belirterek soruşturmayı derinleştirildi. Maltepe'de geçtiğimiz Şubat ayında bavul içinde bir kadın cesedi bulunmuş, ancak bugüne kadar yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin ne kimliği ne de kimin öldürdüğü tespit edilememişti.

Habertürk’te yer alan habere göre, soruşturma sırasında polisin bilgisine başvurduğu bir kişinin, Atalay F.'nin kendisine "Hayat bir oyun. Oyunu ben kuruyorum. Bazı kişiler zaman zaman oyundan çıkıyor. Onlar için ‘Game Over’ oluyor" dediği öğrenildi.

 

Bavul ceset taşımak için küçük

 

Polis tarafından şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yetkililer önce bir bavulu taşırken görüntüleri, ardından aynı bavulla bir minibüste görüntülenen şüphelinin, bu görüntülerin kaçma anına ait olabileceği belirtildi. Bavulun içinde ceset bulunma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen yetkililer, bavulun ceset taşımak için çok küçük olduğunun tespit edildiğini söylediler. Şüphelinin öldürdüğü tarih öğretmenini gece saatlerinde başka bir yöntem kullanarak ormanlık alana atmış, ardından da bavulunu alarak kaçmış olabileceği üzerinde duruluyor.

 

Öldürdüğü ev sahibini 6 ayda 2 kez aramış

 

Tuzla'da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkci'yi öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Atalay F.'ye ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Soruşturmayı İstanbul polisi dışında, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT'in de takip ettiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Atalay F.'nin kullandığı cep telefonu numarasının dökümüne ulaşan polis, zanlının öldürdüğü Fatma Kayıkci'yle 6 ay içinde sadece iki kez görüştüğünü tespit etti.

 

Kaynarca bölgesi didik didik aranıyor

 

Yapılan soruşturmada şüphelinin halen iletişim araçlarından uzak durduğu görüldü. Atalay F'nin kredi kartı kullanmadığı , yakınlarını ankesörlü telefondan dahi aramadığı tespit edildi. Aramaların Şüphelinin olayın ardından elindeki bavulla minibüsten indiği, Kaynarca bölgesinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Polisin bu bölgede ipucu bulmak için tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

seri katilMaltepecinayet

İlgili Haberler

Seri katil Atalay Filiz'in yakalanması için MİT devreye girdi

Tuzla’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürmekten aranan Atalay Filiz’in başka cinayetler işlediği üstünde duruluyor

Seri katil Atalay Filiz'in izi İzmir'de çıktı

3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz'in bir markete girip alışveriş yaptığı, güvenlik kamerasına takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24