5. cinayet şüphesi: Maltepe'de bavulda bulunan kadını seri katil Atalay mı öldürdü?

Seri katil Atalay F.'nin yakalamak için şüphelinin son olarak minibüsten inerken görüldüğü, Pendik Kaynarca'yı mercek altına aldı. Polis şüphelinin başka cinayet olaylarını da gerçekleştirmiş olabileceğini belirterek soruşturmayı derinleştirildi. Maltepe'de geçtiğimiz Şubat ayında bavul içinde bir kadın cesedi bulunmuş, ancak bugüne kadar yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin ne kimliği ne de kimin öldürdüğü tespit edilememişti.

Habertürk’te yer alan habere göre, soruşturma sırasında polisin bilgisine başvurduğu bir kişinin, Atalay F.'nin kendisine "Hayat bir oyun. Oyunu ben kuruyorum. Bazı kişiler zaman zaman oyundan çıkıyor. Onlar için ‘Game Over’ oluyor" dediği öğrenildi.

Bavul ceset taşımak için küçük

Polis tarafından şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yetkililer önce bir bavulu taşırken görüntüleri, ardından aynı bavulla bir minibüste görüntülenen şüphelinin, bu görüntülerin kaçma anına ait olabileceği belirtildi. Bavulun içinde ceset bulunma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen yetkililer, bavulun ceset taşımak için çok küçük olduğunun tespit edildiğini söylediler. Şüphelinin öldürdüğü tarih öğretmenini gece saatlerinde başka bir yöntem kullanarak ormanlık alana atmış, ardından da bavulunu alarak kaçmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Öldürdüğü ev sahibini 6 ayda 2 kez aramış

Tuzla'da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkci'yi öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Atalay F.'ye ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Soruşturmayı İstanbul polisi dışında, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT'in de takip ettiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Atalay F.'nin kullandığı cep telefonu numarasının dökümüne ulaşan polis, zanlının öldürdüğü Fatma Kayıkci'yle 6 ay içinde sadece iki kez görüştüğünü tespit etti.

Kaynarca bölgesi didik didik aranıyor

Yapılan soruşturmada şüphelinin halen iletişim araçlarından uzak durduğu görüldü. Atalay F'nin kredi kartı kullanmadığı , yakınlarını ankesörlü telefondan dahi aramadığı tespit edildi. Aramaların Şüphelinin olayın ardından elindeki bavulla minibüsten indiği, Kaynarca bölgesinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Polisin bu bölgede ipucu bulmak için tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi.