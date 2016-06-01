Seri katil Atalay Filiz'in yakalanması için MİT devreye girdi

İstanbul ve Ankara'da 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz'i yakalamak için şüphelinin son olarak minibüsten inerken görüldüğü, Pendik Kaynarca mercek altına alındı. Soruşturmayı İstanbul polisi dışında, MİT'in de takip ettiği öğrenildi.

İstanbul ve Ankara’da 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz'i başka cinayetler işlemiş olma ihtimalini de araştırıyor.

Soruşturma sırasında polisin bilgisine başvurduğu bir kişinin, Atalay F.iliz'in kendisine “Hayat bir oyun. Oyunu ben kuruyorum. Bazı kişiler zaman zaman oyundan çıkıyor. Onlar için Game over oluyor" dediği öğrenildi.

Polis başka cinayetler üstünde duruyor

Öte yandan polis şüphelinin başka cinayet olaylarını da gerçekleştirmiş olabileceğini belirterek soruşturmayı derinleştirildi. Maltepe'de geçtiğimiz Şubat ayında bavul içinde bir kadın cesedi bulunmuş, ancak bugüne kadar yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin ne kimliği ne de kimin öldürdüğü tespit edilememişti.

Bavul ceset taşımak için küçük

DHA'nin haberine göre; polis tarafından şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yetkililer önce bir bavulu taşırken görüntüleri, ardından aynı bavulla bir minibüste görüntülenen şüphelinin, bu görüntülerin kaçma anına ait olabileceği belirtildi.



Bavulun içinde ceset bulunma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen yetkililer, bavulun ceset taşımak için çok küçük olduğunun tespit edildiğini söylediler.



Şüphelinin öldürdüğü tarih öğretmenini gece saatlerinde başka bir yöntem kullanarak ormanlık alana atmış, ardından da bavulunu alarak kaçmış olabileceği üzerinde duruluyor.

MİT soruşturmayı takibe aldı

Tuzla'da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Atalay Filiz'le ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Soruşturmayı İstanbul polisi dışında, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT'in de takip ettiği belirtildi.



Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Atalay Filiz'in kullandığı cep telefonu numarasının dökümüne ulaşan polis, zanlının öldürdüğü Fatma Kayıkçı ile 6 ay içinde sadece iki kez görüştüğünü tespit etti.

Kredi kartı kullanmamış

Yapılan soruşturmada şüphelinin halen iletişim araçlarından uzak durduğu görüldü. Atalay Filiz'in kredi kartı kullanmadığı , yakınlarını ankesörlü telefondan dahi aramadığı tespit edildi.

Başka cinayetler işlemiş olabilir

Olayla ilgili yapılan geniş çaplı soruşturmada polis bir yanda da seri katil profili çizen şüphelinin başka cinayet olaylarını da karışıp karışmadığını tespit etmeye çalışıyor. Bu cinayet dosyalarından birinin, geçtiğimiz Şubat ayında Maltepe, Cevizli'de bavul içinde bulunan bir kadın cesedi olayı olduğu belirtildi.



Vatandaşlar tarafından ihbar edilen olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bavul içinde bir kadın cesedi bulmuşlardı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliği tespit edilemezken, şüphelisi de yakalanamamıştı.



Bölgede meydana gelen faili meçhul dosyalarının da şüpheli Atalay Filiz'le bir ilişkilerinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Yetkililer, şüphelinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkma ihtimalinin de aralarında bulunduğu her ihtimalin değerlendirildiğini soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.