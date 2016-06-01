Tuzla katili ailesiyle Lizbon'da buluşmuş

Tuzla’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürmekten aranan Atalay Filiz’in 2013’teki başka bir çifte cinayetin ardından Portekiz’e gittiği, ailesinin de o günlerde Portekiz’de olduğu ortaya çıktı. Filiz’in izine, iki kişi öldürdükten sonra yasa dışı yollarla gittiği Portekiz’in başkenti Lizbon’da ulaşıldı

Tuzla’da cuma günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı (40) öldürmekten aranan Atalay Filiz’in geçmişi ile ilgili detaylar derinleşiyor. Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova’yı Ankara’da öldürmek suçundan da aranan Atalay Filiz’in (29), bu çifte cinayetin ardından 2013 yılında yasa dışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Filiz’in izine, Demirarslan ile Rus sevgilisini öldürdükten 4 ay sonra Portekiz’in başkenti Lizbon’da ulaşıldı.

Lizbon’da 5 gün

Filiz’in, 27-31 Ocak 2014’te Lizbon’da olduğu sırada annesi ve kız kardeşinin de aynı şehirde olduğu belirlendi.

O tarihlerde hakkında uluslararası karar bulunmayan Filiz’in, gerçek kimliğiyle Residencial do Sull otelinde kaldığı tespit edildi.

Şüphelinin annesi ile kız kardeşinin, Rusya üzerinden Lizbon’a geçtikleri, ancak Filiz’le farklı otelde kaldıkları da kaydedildi.

Filiz’in izine ulaşmak isteyen cinayet büro ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan pilot albaylıktan emekli olan baba İ.F.’nin de yurtdışı uçuşlarını da incelemeye aldı. Babanın, 2014 yılında Yunan adalarına tatil amaçlı geçtiği belirlenirken, o tarihlerde yasadışı olarak ülkeden çıkış yapan ve Yunan adalarında olduğu değerlendirilen oğlu Atalay Filiz ile temas kurup kurmadığı ise netlik kazanmadı.

Kırmızı bültenle dönüş

1 yıldan fazla süre yurtdışında kalan Atalay Filiz’in, Interpol üzerinden hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldıktan sonra Avrupa ülkelerinde kalamayacağını düşünerek yasadışı yollardan ve sahte kimlikle Türkiye’ye geçiş yaptığı değerlendiriliyor.

Filiz’in Türkiye’ye döndükten sonra uzun süre cep telefonu, iletişim araçları kullanmadığı belirlendi. Filiz’in yakalanmak korkusuyla ailesiyle iletişim araçları üzerinden bağlantıya geçmediği öğrenilirken, 3’üncü kişiler üzerinden bağlantıya geçip geçmediği ise araştırılıyor.

Göçmen gibi kaçabilir

Atalay Filiz’in yurtdışına kaçma ihtimaline karşı bütün sınır kapıları uyarıldı. Polis, Yunanistan’a göçmen gibi gitme olasılığına karşı geçiş güzergâhındaki emniyeti ayrıca uyardı.

Hırslı asosyal içine kapanık

Atalay Filiz’in arkadaşları şaşkın. Üst düzey eğitim alan, yüksek gelirli bir ailenin çocuğu olan Filiz’in nasıl bu cinayetleri işlediğine anlam veremediklerini belirten arkadaşları, “Asosyal, içine kapanık ancak her şeyi başarma hırsı bulunan bir yapıya sahipti” dediler.

Galatasaray mezunu başırılı bir öğrenciydi

OKS’de ilk 500’e girerek Galatasaray Lisesi’ne yerleşen Atalay Filiz’in başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Filiz, son senesi hariç 4 yıl yatılı kaldı. 2-3 yıl boyunca okulun futbol takımında kalecilik yaptı. Öte yandan ODTÜ de bir açıklama yaparak çıkan haberlerin aksine Filiz’in kendi üniversitelerinde doktora yapmadığını belirtti.

Toplu taşımayla kaçmış

Atalay Filiz’in cuma günkü cinayetten sonra minibüs ve belediye otobüsü kullanarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Cinayet Büro polislerine göre Atalay Filiz, cinayeti daha önceden planladı. Olay günü de Fatma Kayıkçı’nın evden çıkışını elinde bıçakla bekledi.

Dairesinin önünden geçerken doğrudan saldırdı. Öğretmeni 11 yerinden bıçakladı. Polis, Atalay Filiz’in yanında Fatma Kayıkçı’nın çantasından aldığı 3 bin liranın bulunduğu, bu parayla uzun süre kaçmasının mümkün olmadığı görüşünde.