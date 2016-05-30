Paris'teki kız arkadaşı da 5 yıldır kayıp; Tuzla katilinin 4'üncü cinayeti mi?

Tuzla'da öldürülen tarih öğretmeni Fatma Kayıkci’nin ve 3 yıl önce Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşını öldürmek suçlarından aranan şüpheli Furkan A.’nın, ODTÜ’de "Biyoloji" bölümünde doktora yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin Ankara’da işlediği cinayetten sonra adeta geçmişini sildiği, bugüne kadar hiçbir yakınıyla irtibata geçmediği belirtildi. Şüphelinin Erasmus programıyla gittiği Paris’teki sevgilisi Olga Seregina’nın da 2011 yılından bu yana kayıp olduğu tespit edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, yetkililer şüphelinin tarih öğretmeni Fatma Kayıkci’yi cebindeki 3 bin lirayı almak için ya da kimliğini ortaya çıkarması üzerine öldürmüş olabileceğini söylediler.

Ankara’da çifte cinayet işlerken doktora yapıyormuş

Tuzla’da tarih öğretmeni Fatma Kayıkci’yi öldürdükten sonra firar olarak aranırken evdeki parmak izi kayıtlarından önce kimliği daha sonra Ankara’da iki kişiyi daha öldürdüğü öğrenilen Furkan A.’yla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şüphelinin Ankara’da platonik aşk yüzünden o zaman Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu çocukluk arkadaşı Göktuğ Demirarslan ve sevgilisi Elena Radchikova’yı öldürdüğü sırada ÖDTÜ’te "Biyoloji" bölümünde doktora yaptığı ortaya çıktı.

Paris’teki sevgilisi de 5 yıldır kayıp

Öte yandan olayla ilgili yapılan soruşturmada şüphelinin Erasmus programıyla 2010 yılında Paris’e gittiği ve burada daha sonra öldürdüğü Göktuğ Demirarslan’la aynı evde kaldığı tespit edildi. Elena Radchikova ile Olga Seregina'nın arkadaş oldukları belirtildi. Ancak 2011 yılında şüpheli Furkan A., ile sevgili olan Olga Seregina esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. İnterpol tarafından aranan Olga Seregina bugüne kadar bulunamadı. Olga Seregina’nın da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği belirtildi.

Tarih öğretmeni kadın koridorda öldürülmüş

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından cinayetle ilgili yapılan soruşturmada tarih öğretmeni Fatma Kayikci’nin apartmanın koridorunda öldürüldüğü tespit edildi. Şüphelinin üst üste bıçak darbeleri vurduktan sonra talihsiz kadını evin içine soktuğu düşünülüyor. Yapılan testler sonucu silinmesine rağmen koridorda çok miktarda kan izi bulunduğu tespit edildi.

Galatasaray Lisesi mezunu

Galatasaray Lisesi mezunu olan Furkan A.’nın Ankara’da işlediği çifte cinayetin ardından tüm ailesiyle ilişkisini kestiği ve adeta geçmişini sildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelinin çifte cinayetin ardından Portekiz, Lizbona gittiği ve burada bir otelde kaldığı tespit edildi. Şüphelinin daha sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye döndüğü düşünülüyor. Şüphelinin yakalanmamak için uzun süre cep telefonu kullanmadığı, ailesi çok zengin olmasına rağmen onları hiç aramayarak günlük 20 ile 50 lira arasında değişen ücretlerde çalışmaya razı olduğu tespit edildi.

Cinayet sebebinde iki ihtimal daha var

Polis öldürülen tarih öğretmeni Fatma Kayikci’nin olay sırasında üzerinde 3 bin lira bulunduğu tespit edildi. Polis cinayetin, şüphelinin bu parayı almak için yada talihsiz kadının onun gerçek kimliğini ortaya çıkarması yüzünden işlemiş olabileceği belirtildi.