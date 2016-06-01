ODTÜ'den 'Tuzla katili' açıklaması: Bahsi geçen isim hiçbir zaman üniversitemizde öğrenci olmadı

Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkci'nin cinayeti ile su üstüne çıkan, araştırma sonucu bir dizi cinayetin daha şüphelisi olan Atalay Filiz için insan avı başlatılırken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından olayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahsi geçen isim, ne şimdi ne de geçmiş yıllarda, lisans ya da lisans üstü düzeyde öğrenci olarak üniversitemize kayıt olmamıştır" denildi.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Tuzla’da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdükten sonra firar olarak aranırken evdeki parmak izi kayıtlarından önce kimliği daha sonra Ankara’da iki kişiyi daha öldürdüğü öğrenilen Atalay Filiz’nin yakalanmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş şube müdürlüğü içinde konuyla ilgili "Özel" bir ekip kuruldu. Yakalanmamak için cep telefonu, yada bilgisayar gibi teknolojiden uzak duran, Ankara’da işlediği cinayetin ardından bugüne kadar hiçbir yakınını aramadığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için adeta bir insan avı başlattı.



Güvenlik kamera görüntülerinde ipucu aranıyor



Tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’nın öldürüldüğü ev ile cesedinin atıldığı yere yakın ve uzak tüm güvenlik kameraları polis tarafından titizlikle inceleniyor. Şüpheli cesedi atılışından itibaren güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak takip edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar yüzlerce saat güvenlik kamera kaydının polisler tarafından incelendiği ve incelemenin çember genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

Bir kişi,aranan şüpheliyle konuştuğunu iddia etti

Öte yandan bugün bir televizyon kanalındaki programa bağlanarak Atalay Filiz'e çok benzeyen bir kişi ile bir kahvehanede oturarak sohbet ettiğini söyleyen kişinin ihbarının da değerlendirildiği öğrenildi. Bu kişinin Atalay Filiz'e çok benzeyen kişinin kendisine yurt dışına çıkmaya hazırlandığını söylediği öğrenildi. Polis ihbarın yapıldığı kahvehanenin çevresinde bulunan tüm güvenlik kameralarını toplayarak inceleme altına aldı.