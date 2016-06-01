Tuzla katilinin lise yıllığından: Bu adamda bir acayiplik var; insan öldürebilir!

İstanbul Tuzla’da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’nın öldürülmesi herkesi dehşete düşürdü. Cinayetin ardından ‘bebek yüzlü’, 30 yaşında genç bir şüpheli çıktı. Doktoralı bir biyolog olduğu belirlenen Atalay F., 3 yıl önce Ankara’da çocukluk arkadaşıyla sevgilisini de öldürdükten sonra sırra kadem basmıştı. Paris’teki Rus sevgilisinin 5 yıldır kayıp olduğunun belirlenmesi ise “bir seri katille mi karşı karşıyayız?” sorusunu gündeme getirdi.

Onlarca kişinin ifadesini alan polis, kamera görüntülerinden Atalay F.’nin izini bulmaya çalışırken, katilin lise yıllığı, kişiliğiyle ilgili ipuçları verdi. Habertürk'te yer alan habere göre, Galatasaray Lisesi’nin 2005-2006 yıllığındaki 137. dönem mezunlarından olan Atalay F.’ye arkadaşları ‘Sata’ ya da ‘Satalay’ diye hitap ediyor. Yazılanlar arasında arkadaşlık mesajları çoğunlukta olsa da, ‘tuhaf’, ‘anormal’, ‘manyak’, gibi ifadeler dikkat çekiyor.

"Adam öldüreceksin"

Okul numarası 1395 olan Atalay F.’nin 2 fotoğrafı yer alıyor. Şüpheli, karelerden birinde mezar taşını andıran bir kaidenin önünde görülürken, diğeri ise neredeyse ‘seri katili’ tarif ediyor. Atalay F.’nin arkasındaki televizyonda, Hollywood’un ses getiren korku filmlerinden Kuzuların Sessizliği’ndeki yamyam katil Hannibal Lecter yer alıyor.

İşte yıllıktaki Atalay F:

-“Biz küfrün k’sını bilmezken sarışın bir çocuk ana avrat dümdüz gidiyor, kavga ediyoruz: Akla gelmez iğrençliklerle ona buna sataşıyor. Yıllar geçiyor, hayvan gene aynı hayvan...” (A.)

-“Pornocu Atalay görünümünün altında yatan, derin ve iyi kalpli arkadaş Atalay’ı geç de olsa yakalayabildim.” (D.)

-“Bisküvileri çiğneyip Reyhan’la saçımıza, yüzümüze tükürüyordun. O halden eser kalmadı ama yine de bir anormallik var; çözemedim.” (K.)

-“Yatılılıktan ayrıldın. Yine de içindeki manyak ruhu kaybetmedin...” (O.)

-“Herkesin kirli çamaşırları var, sen de bunları ortalığa saçmaktan sapıkça bir zevk alıyorsun. Bazı özelliklerin beni korkutsa da, güzel bir insansın. İleride de hayvanlıklarla beni dehşete düşürmeye devam edeceğinden şüphem yok.” (P.)

-“Sahip olduğum en tuhaf, en anormal arkadaşsın sen Atalay.” (R.)

-“Düşünceli hallerinden dolayı, derinlere inen fikir adamı izlenimine kapıldım.” (A.)

-“Hayvanlıklarla yüzümüzü güldürdün: İlginç fantezilerin ve yazı gücünle öne çıktın. ” (B.)

-“Hayvanlıklarınla, sapıklıklarınla, taşkınlıklarınla yine de güzel geçen bir sene.” (M.)

-“Lan Atalay, yeter, atmayı kes şunları; adam öldüreceksin” dediğim hazırlık1... Senden çok şey öğrendim. Mesela yabancı kızlara hayvan gibi bakabilirim.” (S.)

İnterpol Olga'yı arıyor

5 yıldır kayıp olan ve Atalay F.’nin kurbanlarından olduğu sanılan Olga Seregina, İnterpol tarafından aranıyor. Olga’nın fotoğrafı İnterpol’ün sayfasında yer alıyor. Genç kadının kaybolmasının ardından sınıf arkadaşı Facebook’ta “Olga Seregina Aranıyor” grubu kurdu ve onu Atalay F.’nin öldürdüğünden şüphelendiğini yazdı. Olga’nın, Ankara’da öldürülen Rus kadının da arkadaşı olduğu öğrenildi.

"Keşan'da görüldü" iddiası

Öğretmen Fatma Kayıkçı’nın cinayeti zanlısı Atalay F.’yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekip kuruldu. Atalay F.’nin yurtdışına çıkma ihtimaline karşı sınır kapıları ve havalimanları uyarılırken, fotoğraflarına photoshop üzerinde değişik portreler uyarlanarak bütün birimlere dağıtıldı.

Öte yandan 29 yaşındaki Atalay F.’nin, sahte pasaportla Yunanistan’a geçmeye çalıştığı ve Edirne’nin Keşan İlçesi’nde Yunanistan plakalı bir araçtan indiği yönündeki söylentiler, emniyet birimlerini harekete geçirdi. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tüm MOBESE ve karayolu üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.