Seri katil Atalay Filiz'in izi İzmir'de çıktı

İstanbul ve Ankara’da 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz’in izi, İzmir’de ortaya çıktı. Yanında birisi küçük üç valizi bulunan Filiz’in, bir markete girip alışveriş yaptığı ardından yaklaşık 4 saat geçirdiği kafeteryada, günlük ev kiralayan kişileri aradığı belirlendi

Tuzla’da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Atalay Filiz’in, 2013 yılında da, Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova’yı Ankara’da öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla, her yerde aranmaya başlandı.

Alışverişte, kontörlü telefon sordu

DHA'nın haberine göre; polisi alarma geçiren Atalay Filiz’in izi iddiaya göre İzmir’de, ortaya çıktı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, Filiz, cinayetten sonra İzmir’e kaçtı. Buca ilçesine giden katil zanlısı, elindeki birisi küçük üç valizle bir markete girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre katil zanlısı burada alışveriş yaptı, ardından kontörlü telefon sordu.

Günlük kiralık evde kalmış

Bu sırada markette bulunan kafeterya işletmecisinin, kendi işyerinde kontörlü telefon bulunduğunu söyleyip yanında götürüp ve orada telefon etmesine sağladığı belirtildi.



Görgü tanıklarının ifadesine göre de, geçen Pazar günü yaşanan bu olayda, Atalay Filiz, buradaki kontörlü telefondan günlük ev kiralayan kişileri aradı, pazarlık yaptı.



Üç kişinin katili zanlısı olarak aranan Filiz’in, pazarlık yaptığı telefondaki kişiye, "Evde bugün kesin kalacağım, ama beğenirsem iki üç gün daha kalabilirim" dediği öğrenildi.



Yaklaşık 4 saat kafeteryada kalan Atalay Filiz, pazarlık yaptığı kişilere ayrıca Evka 5 semtinin nerede bulunduğunu da sorduğu yine görgü tanıklarınca ifade edildi.