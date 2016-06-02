Seri katil Atalay Filiz'in Çeşme'de olduğu kesinleşti

İstanbul Tuzla'da evinin yakınlarında bulunan iki çocuk annesi kayıp tarih öğretmenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Atalay Filiz'in Çeşme'de olduğu kesinleşti. Emniyet ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma yürütüyor. Filiz'in yakalanması için özel masa kuran emniyet ekipleri, katil zanlısını görenlerin (0212) 214 40 30 numaralı hattı aramasını istedi.

Aranan katil zanlısı Atalay Filiz'in babası İlhan Filiz, bilgisine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Atalay Filiz'in 2014'te Hadımköy'de kiraladığı depoda da polis ekipleri inceleme yapıyor. Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Atalay Filiz'in 16 Eylül 2013'te o dönemki Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da tespit edilmişti. Şüphelinin Paris'teki kız arkadaşı da kayıp. Polis, Filiz'in kız arkadaşını da öldürmüş olabileceğini değerlendiriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, zanlı Atalay Filiz'in olaydan sonra Kaynarca'ya minibüs ve otobüs kullanarak ulaştığını tespit etti.

"İzmir'de günlük kiralık ev baktı"

Şüphelinin İzmir'de görüldüğü ihbarı üzerine, ekipler bu kentte zanlının görüldüğü market ve internet kafedeki güvenlik kameralarını da inceledi. Son olarak 29 Mayıs'ta İzmir'de görüldüğü iddia edilen şüphelinin günlük kiralık evlerde kalma ihtimali değerlendiriliyor.

Hürriyet'teki habere göre, zanlıyı yakalamak için İstanbul, İzmir ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şubeye bağlı polislerden özel ekip kuruldu.

Şüphelinin yurt dışına kaçmasının önlenmesi için, Atalay Filiz'in fotoğrafı 81 ildeki emniyet müdürlüklerine ve sınır kapılarına asıldı.

Öğretmen Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen ve Ankara'da da 16 Eylül 2013'te o dönemki Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen zanlı Atalay Filiz'in 2014'ün başında Hadımköy'de bir depo kiraladığı tespit edildi.

Adrese giden cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri depoda araştırma yapıyor.

Şüphelinin depoyu ne zaman ve hangi kimlikle kiraladığı ve hangi amaçla kullandığı, yapılacak incelemeden sonra belli olacak.

Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni iki çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu.

"3 cinayet daha işledi" iddiası

Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Atalay Filiz'in 16 Eylül 2013'te o dönemki Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da tespit edilmişti. Şüphelinin Paris'teki kız arkadaşı da kayıp. Polis, Filiz'in kız arkadaşını da öldürmüş olabileceğini değerlendiriyor.

Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaşık 3 yıldır aranan Atalay Filiz'in olaydan sonra sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra İstanbul'a gelerek burada yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı belirtilmişti.