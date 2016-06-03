Seri katil Atalay Filiz, Yunanistan'a gitmek için insan kaçakçılarıyla haberleşmiş!

İstanbul ve Ankara’da 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz’le ilgili yürütülen araştırmalarda, sosyal medyadan yaptığı görüşmelerin izlerine rastlandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Taylan Yıldırım’ın haberine göre; Atalay Filiz’in 4 saatini geçirdiği internet kafedeki bilgisayarı inceleyen polis, Yunan adalarına kaçmak ve gizlenmek için insan tacirleriyle sosyal medya üzerinden yaptığı görüşmeleri tespit etti.

İzmir’de kaldığı evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Atalay Filiz’in internet kafedeki görüntüleri inceleyen polis, Filiz’in ilk olarak hakkında çıkan haberleri takip ettiğini belirledi. Ardından kaçmak ve gizlenmek için yardım alacağı insan kaçakçılarıyla sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu anlaşıldı. Polis, Filiz’in yanı sıra bağlantı kurduğu insan kaçakçılarının da izini takip etmeye başladı.

Ne olmuştu?

Tuzla’da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı, 2013 yılında da, Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova’yı Ankara’da öldürdüğü öne sürülen Atalay Filiz’in, İzmir’e kaçtığı öğrenilmişti.

Geçen pazar (29.05.2016) İzmir’e gelen Filiz’in, 4 saat Buca’daki bir kafeteryada kaldığı, ardından adı açıklanmayan bir üniversite öğrencisinin evinde pazar ve pazartesi gününü geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Görüntülerinin televizyonlarda yayınlanmasından sonra olayı fark eden kafeterya sahibi ile üniversite öğrencisinin verdiği bilgiler doğrultusunda polis araştırmalarını genişletti.

Polisin, Yunanistan Sakız Adası ya da başka bir adaya kaçak geçiş olup olmadığını yönelik de yine bu ülkenin yetkilileriyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Asayiş şubenin yanı sıra İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekiplerinin de araştırmalarının devam ettiği açıklandı. Emniyet yetkilileri, elde edilen tüm görüntüleri ve ihbarları değerlendirdiklerini söyledi.