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Seri katil Atalay Filiz’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Filiz'in bir öğrenci evinde kaldığı belirlenmişti

03 Haziran 2016 21:23

İstanbul ve Ankara’da 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili polis tarafından her yerde aranan Atalay Filiz’in 31 Mayıs 2016 tarihinde İzmir’de kaldığı öğrenci evinden çıkarken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde oldukça rahat gözüken Filiz’in yanındaki bavullarla uzaklaştığı görüldü.

Seri katiller neden öldürür?

Hürriyet’in haberine göre, İzmir’de bir öğrenci evinde 2 gün boyunca kaldığı tespit edilen Filiz’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Filiz’in yanındaki bavullarla sakin bir şekilde yürüdüğü görülüyor. Görüntülerde bir süre elindeki iki çek çek bavul ve bir askılı çanta ile karşıdan karşıya geçmek için beklediği görülen şüpheli daha sonra yürüyerek uzaklaşıyor.

Polisten uyarı

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturmada İzmir bölgesinde olduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyonlar sürüyor. Polis yetkilileri şüphelinin muhtemelen günlük kiralık bir evde kaldığını, bu tür ev kiralayan kişilerin son 2-3 gün içinde evlerini kime kiraya verdiklerini tekrar sorgulamalarını istedi. Şüpheli bir durumda polise ihbarda bulunulması istendi.

 

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