Atalay'ın deposundan seri katil dizisi 'Dexter' CD'leri çıktı

Seri katil Atalay Filiz'in 2012’de İstanbul Hadımköy’de kiraladığı depoda bulunanlar da dikkat çekti. En ilginç bulgu ise bir seri katilin hayatının anlatıldığı Dexter dizisine ait CD’ler oldu. Filiz'in lise yıllığında da bir başka seri katil olan Hannibal Lecter'ın televizyonda göründüğü bir fotoğrafı yer alıyordu.

Konteynerde seri katil dizisi

Hürriyet’te yer alan habere göre, Atalay Filiz’in 2012’de İstanbul Hadımköy’de kiraladığı depoda bulunanlar da dikkat çekti. Savcılık talimatıyla bir lojistik firmasının deposunda kiralanan konteyneri arayan polis bisiklet, cinayet romanlarının ağırlıkta olduğu kitaplar ve çeşitli film ve dizilerin CD’lerini buldu.

Bulunan eşyalar incelemeye alındı. En ilginç bulgu ise Dexter dizisine ait CD’ler oldu. Bir seri katilin anlatıldığı diziye ismini veren Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda kan sıçrama analizcisi olarak çalışıyor. Ancak Dexter Morgan aynı zamanda bir seri katil ve cinayetler işliyor.