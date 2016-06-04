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Seri katil Atalay'la ilgili bir kadın gözaltına alındı

Tuzla cinayetinden sonra Adapazarı'na gittiği ve burada bir kadından 3 bin lira aldığı ileri sürüldü

04 Haziran 2016 17:39

3 kişiyi öldürmekten aranan seri katil Atalay Filiz'in bir kadınla buluştuğu belirlendi. R.A. adlı bu kadın gözaltına alındı. Seri katil zanlısının İstanbul’dan İzmir’e giderken birkaç kez otobüs değiştirdiği, kimlik bilgilerini vermemek için mola yerlerinde araç değişikliklerini yaptığı belirtildi. Aranan şüpheli Filiz’in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdükten sonra Adapazarı’na gittiği ve R.A. adlı bir kadından 3 bin lira para aldığı iddia edildi. Kadının polis tarafından ifadesi alındığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Aksoyer’in haberine göre, Tuzla’da tarih öğretmeni Fatma Kayıkcı’nın de aralarında bulunduğu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz’in İstanbul’da işlediği cinayetin ardından Adapazarı’na gittiği ve burada bir avukat kadınla görüştüğü belirlendi. Şüphelinin burada kadının cep telefonu alarak biriyle görüştüğü öğrenildi. Birkaç dakika süren telefon görüşmesinin ardından görüştüğü kadından da 3 bin lira alan şüphelinin oradan ayrıldığı belirtildi. Polisin şüphelinin görüştüğü kadına ulaştığı ve ifadesini aldığı belirtildi. Kadının şüpheliye para vermediğini söylediği belirtildi. Filiz’in konuştuğu kadının cep telefonundan kimi aradığının tespit edilmesi çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin İstanbul’dan İzmir’e giderken birkaç kez otobüs değiştirdiği, kimlik bilgilerini vermemek için mola yerlerinde araç değişikliklerini yaptığı belirtildi. Şüphelinin yakalanması için sürdürülen operasyon aralıksız sürüyor.

 

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