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Seri katil Atalay Filiz'in öldürdüğü düşünülen Olga Seregina'nın ailesi: Kızımızı tehdit ediyordu

"Kaybolduktan sonra Atalay’dan şüphelendiğimizi söyleyip dilekçe verdik”

05 Haziran 2016 20:27

Seri katil Atalay Filiz'in Paris günlerinde sevgilisi olan ve kayıp olarak aranan Olga Seregina'nın ailesi konuştu. 2011’den bu yana kayıp olan ve öldürüldüğü düşünülen Olga’nın ailesi “Bize ‘Atalay’la sevgili olduk’ diyerek fotoğraflarını gönderdi. Türkiye tatilinden sonra ondan ayrılınca Atalay Olga’yı tehdide başlamış. Kaybolduktan sonra Atalay’dan şüphelendiğimizi söyleyip dilekçe verdik” dedi.

Seri katil Atalay Filiz, Olga ve Elena ile 2008’de Paris’teki lise değişim programında tanıştı. Atalay 2010’a kadar Paris’te kalırken, Olga ile internet üzerinden görüşmeyi sürdürdü. Yolları 2010’da bir kez daha kesişti. Olga ve Elena, bu sefer üniversite için Paris’e gitti. 2 genç kız, o sıralarda Göktuğ Demirarslan’la aynı evde kalan Atalay Filiz ile tekrar bir araya geldi. 4 genç, aynı evi paylaşıp kirayı bölüştü. 1 yıl sonra anlaşmazlık sonucu Göktuğ ile Elena başka bir eve taşındı. 2013’te Atalay Filiz, Ankara’da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı öldürdü. 

Arama çalışmaları sürdürülen seri katilin Demirarslan, Radchikova, Hülya Kayıkçı'yı öldüren Atalay Filiz'in Olga Seregina'yı da öldürdüğü öne sürülüyor. Polis, MİT ve jandarma ekiplerinin yakalamak için seferber olduğu katil zanlısı Atalay Filiz ile ilgili bilinmeyenler bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk’ün haberine göre, Seregina Ailesi, Olga’nın 2010’da eğitim almak için Paris’e gittiğini belirterek, yaşanan bu süreci şöyle anlattı:

 “Sorbonne Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı okumaya başladı. Atalay’la aynı evde yaşıyordu”

Aile, kızlarının 2010'da Atalay Filiz'le sevgili olduklarını söylediğini, fotoğraflar gönderdiğini belirtti.  Aile yaşananları şöyle anlattı:

"Sonrasında Türkiye’ye Atalay’ın yanına gidip ağustos sonunda Fransa’ya geri döndü. Olga bebek bakıcısı olarak bir ailenin yanında işe başladı. Eylül ayında Atalay’dan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Atalay’dan sürekli tehdit telefonları aldığını bize anlattı. 17 Aralık’ta Paris’te kayboldu. Bakıcı aile önce polise haber verdi. Sonrasında Olga’nın arkadaşları bizi arayarak kaybolduğunu söyledi”

 

“Şüphelendiğimizi polise anlattık”

 

Olga’nın kaybolmasından Atalay’ı sorumlu tutan aile şöyle devam etti:

“Önce polise başvurduk ancak Rus hükümetinin yapacağı bir şey yoktu. 2012’nin sonunda Olga hâlâ bulunamayınca Rus polisine Atalay’ın sorgulanması için dilekçe verdik. Atalay’ın sorgulanmasını istedik. Dilekçe Türkiye’ye iletildi. Atalay sorgulandı ancak serbest bırakıldı. Bunun üzerine ailesi olarak Rusya’da dava açmak istedik ama ret cevabı geldi. 2013 Eylül ayında da Elena ve Göktuğ, Ankara’da öldürüldü"

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