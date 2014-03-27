'Schumacher için kötü senaryoya hazırlıklı olun'

Sosyal medya hesabından Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düşerek kafa travması geçiren ünlü Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan doktor Gary Hartstein, yaklaşık 8 haftadır yapay komadan uyandırılmaya çalışılan efsane pilotun durumunun kritik olduğunu belirtti.

'En kötüsüne hazır olun'

"Zaman geçtikçe Schumacher'in durumunda önemli bir gelişme olasılığı daha da azalıyor" ifadesini kullanan Hartstein, Alman pilotun tedavisinde her türlü olasılığa hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Schumacher'in her zaman çok sevilen birisi olduğunu hatırlatan Hartstein, "Yıllarca her yerin Ferrari bayrakları, şapkaları ve tişörtleriyle kaplandığını gördüm. Hepsi Micheal içindi. Ona gösterilen sevginin derinliği ve devam etmesi beni hala şaşırtıyor" değerlendirmesini yaptı.

Ailesinin özel isteği nedeniyle Schumacher'in sağlık durumunda yaşanan gelişmelerin sürekli takip edilemediğini ve bu nedenle sevenlerinin umutlanmaya devam ettiğini belirten Hartstein, "Kötü bir haber ortaya çıkarsa, hayranlarının yaşayacağı durum beni daha çok endişelendiriyor" ifadesini kullandı.

Schumi'nin tedavisinde, Ocak ayı sonunda aldığı narkoz azaltılmaya başlanmış ve yapay komadan uyandırılma sürecine geçilmişti.