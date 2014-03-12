T24 LogoT24 Logo
Spor

Michael Schumacher'den iyi haber

Eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sözcüsü, şampiyon pilotun sağlık durumunda 'cesaret verici' işaretler olduğunu belirtti

12 Mart 2014 14:39

Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'den, iki buçuk ay önce geçirdiği kayak kazasının ardından ilk kez iyi haber geldi.

Eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sözcüsü Sabime Kehm, şampiyon pilotun sağlık durumunda "cesaret verici" işaretler olduğunu söyledi.

Sözcü Kehm, bununla birlikte eski Formula 1 pilotunun tam olarak sağlığına kavuşması için önünde uzun bir savaş olduğunu belirtti.

Michael Schumacher, 29 Aralık'ta Fransız Alpleri’nde kayak yaparken düşmüş ve kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya girmişti.

Efsanevi F1 pilotu Schumacher, o günden bu yana uyutuluyordu.

Eski pilotu bir süre önce uyandırma süreci başlatılmıştı.

ETİKETLER

michael schumacherformula birpilotfransaalplersağlık durumuuyutuluyorsabime kehm

İlgili Haberler

Schumacher'i uyandırma süreci başlıyor

Geçirdiği kayak kazasından bugüne kadar suni komada tutulan Michael Schumacher’in 'uyandırma fazına' alındığı açıklandı

Schumacher uyandırılıyor

Aralık ayında geçirdiği kayak kazasından bu yana suni komada tutulan Formula 1 pilotu Michael Schumacher’e verilen narkozun azaltılmaya başlandığı açıklandı.

'Schumacher'i ancak bir mucize kurtarır'

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in durumunun kötüye gittiği ileri sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24