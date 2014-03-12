Michael Schumacher'den iyi haber

Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'den, iki buçuk ay önce geçirdiği kayak kazasının ardından ilk kez iyi haber geldi.

Eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sözcüsü Sabime Kehm, şampiyon pilotun sağlık durumunda "cesaret verici" işaretler olduğunu söyledi.

Sözcü Kehm, bununla birlikte eski Formula 1 pilotunun tam olarak sağlığına kavuşması için önünde uzun bir savaş olduğunu belirtti.

Michael Schumacher, 29 Aralık'ta Fransız Alpleri’nde kayak yaparken düşmüş ve kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya girmişti.

Efsanevi F1 pilotu Schumacher, o günden bu yana uyutuluyordu.

Eski pilotu bir süre önce uyandırma süreci başlatılmıştı.