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Spor

Schumacher'i uyandırma süreci başlıyor

Geçirdiği kayak kazasından bugüne kadar suni komada tutulan Michael Schumacher’in 'uyandırma fazına' alındığı açıklandı

30 Ocak 2014 17:13

Fransa’da kayak yaparken düşerek başından ağır yaralanan ve geçtiğimiz aydan bu yana suni komada olan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in yavaşça uyandırılacağı açıklandı. Fransız doktorlar bugün yaptıkları açıklamada Schumacher’in bugünden itibaren uyku halinin yavaşça azaltılacağını açıkladı.

Fransız Alpleri’ndeki Meribel tatil beldesinde 29 Aralık günü kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle iki beyin ameliyatı geçiren ve bir aydan fazladır suni komada bulunan Michael Schumacher, yavaşça uyandırılacak.

Grenoble kentindeki hastanede tedavi gören Schumacher’in durumu hakkında açıklama yapan menajeri Sabine Kehm, “Uyandırma sürecini başlatmak için uyku hali yavaşça azaltılıyor. Ancak bu uzun bir süreç olacak” dedi.

Doktorlar, bir aydır durumunda değişiklik olmayan Schumacher’in beynindeki hasarın ciddi olabileceğini belirtmişti.

 

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