Efsane Formula pilotu Schumacher yaşam savaşı veriyor

Fransız Alpleri'nde kayak yaparken dün bir kaza geçiren Formula 1 eski dünya şampiyonu Michael Schumacher'in doktorları ünlü sürücünün ölüm kalım savaşı verdiğini ve sonucu tahmin etmenin mümkün olmadığını söylüyorlar.

Kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan 44 yaşındaki Alman sürücünün hastaneye ağır beyin travmasıyla koma halinde getirildiği ve beyin ameliyatı geçirdiği kaydedildi.

Doktorlar, durumu saat saat takip ettiklerini söylüyor ve "tek yapabileceğimiz beklemek" diyorlar.

Anestezi uzmanı Profesör Jean François Payen gazetecilere, Schumacher'in hayatını kaskının kurtardığını söyledi ve kask takmamış olsaydı "bugün hayatta olmazdı" dedi.

Payen, Schumacher'i başında oluşan basıncı azaltmak için hemen ameliyata aldıklarını anlattı.

Beyin cerrahı Stephan Chabardes ameliyattan sonra çekilen filmde beynin her iki tarafında "diffüz kanamalı bölgeler" görüldüğünü kaydetti.

Doktorlar Schumacher'in sağlık durumunun nereye gidebileceği konusunda ise yorum yapmaktan kaçındılar. Menajeri Sabine Kehm, Schumacher'in dün sabah oğluyla birlikte pist dışında kayak yaparken düşüp bir kayaya çarptığında kaskının başında olduğunu açıklamıştı. İlk haberlerde ünlü sürücünün hayati tehlike içinde olmadığı ve kazadan sonra biraz sarsılmış olsa da kalkıp yürüdüğü kaydedilmişti.

Ciddi değil denmişti

Kaza, dün sabah Fransız Meribel kayak merkezinde Dent de Burgin adlı tepenin yamacında meydana geldi. Merkezin yöneticisi Christophe Gernignon-Lecomte, Schumacher'in yardımına iki kayak devriyesinin yetiştiğini ve yakındaki Moutier vadisine götürülmek üzere helikopter çağırdıklarını anlattı. Beyin cerrahı Chabardes Schumacher'in Moutiers'e vardığında iyice kötüleşmeye başladığını bu nedenle Grenoble'a götürülmesine karar verildiğini anlattı.

Schumacher yerel saatle 12.40'da yine Fransa'nın güney doğusunda Grenoble'daki daha büyük bir hastaneye sevk edildi. Sürücünün eşi Corinna ve iki çocuğu da kendisine eşlik ediyordu.

7 kere şampiyon

31 Ocak'da 45 yaşına girecek olan Schumacher 2012 yılında Formula 1 yarışlarından ikinci kez emekliye ayrıldığını duyurmuştu. Schumacher 19 yıllık sürücülük kariyeri boyunca 7 kez dünya şampiyonu oldu ve 91 yarış kazandı.

Benetton ile 1994 ve 1995'de iki kez şampiyon olduktan sonra 1996'da Ferrari'ye geçti ve 2000 yılından itibaren arka arkaya beş kez Formula 1 şampiyonu oldu. 2006 yılında emekli olduktan sonra İspanya'da geçirdiği motosiklet kazasında omuriliğinden ciddi şekilde yaralandı.

Fakat 2010 yılında iyileşip Formula 1 pistlerine geri döndü ve Mercedes için yarıştı.

Üç yıl daha yarıştıktan sonra geçen sene ikinci kez emekliliğini ilan etti. Kaza haberi dünyanın dört bir yanından F1 yarışçıları arasında üzüntüyle karşılandı.