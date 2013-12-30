Doktorları komadaki Michael Schumacher'in son durumunu açıkladı



Formula 1'de yedi dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, Fransa Alpleri’nde kayak yaparken kaza geçirip başından ağır yaralandı. Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen doktorlar, ünlü pilotun yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

Schumacher'in Grenoble'da kaldırıldığı hastanenin doktorlarından Prof. Jean-Francois Payen, "Durumu ciddi ve halen kritik. 'Hayatı için savaşıyor' diyebiliriz. Bir teşhiste bulunmak ve nasıl olacağını söylemek için henüz çok erken. Başında kaskı olmasaydı bugün aramızda olmazdı" dedi.

"Ailesiyle sürekli iletişim halindeyiz. Yeni bir operasyona ihtiyacı olabilir. İnsanlara kask takmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman hatırlatıyoruz. Bu kazayla bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Maalesef kaskı tam olarak onu koruyamadı ancak çok yardımı oldu" diye konuşan Payen, "Hasta, hipotermi (vücut ısısının normalin altında olması) durumunda tutuluyor. Ancak bu, tıbbi bir gerekliliğin sonucu. Bu sayede hastanın beynine iyi oksijen gitmesini amaçlıyoruz" dedi.

Payen, "Ailesine olan saygımızdan ötürü daha fazla detaya girmeyeceğiz. Kaskına rağmen ciddi kafa yaralanmalarıyla buraya getirildi. Başının sağ tarafında ciddi bir travma söz konusu. Buraya getirildiğinde durumu normal değildi. Her saat başı durumunu takip ediyoruz. Ancak şimdilik daha fazlasını söyleyemeyeceğiz. Nasıl olacağını söylemek için şimdilik çok erken" ifadesini kullandı.

Bir süre daha komada kalacak

Aynı zamanda Schumacher'in aile dostu olan doktor Gerard Sailland ise, "Kendisi kayak merkezinden hemen hastanemize nakledildi ve kısa sürede müdahale etme şansımız oldu. Kendisi hâlâ komada ve bir süre daha komada kalacak" dedi.

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