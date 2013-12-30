Efsane Formula pilotu Michael Schumacher'in durumu kritik

Fransa'da kayak yaptığı sırada kaza geçiren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Tedavi gördüğü Grenoble Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastaneye getirildiğinde baygın olan Schumacher'in cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyacak ciddiyette kafa travması geçirdiği belirtildi.

Alman pilotun tedavisini üstlenen 2 doktor tarafından yapılan basın toplantısında, Schumacher'in durumunun oldukça kritik olduğuna vurgu yapılırken, bugün yeni bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Alman pilotu ziyaret etmek için eski Formula 1 pilotlarından Oliver Panis'in hastaneye geldiği ancak Schumacher'i göremeden ayrıldığı da ifade edildi.

Eski F1 pilotu Felipe Massa da fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da, Schumacher ile çekilen bir fotoğrafını koyarak, "Micheal, senin için dua ediyorum kardeşim. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Tanrı seni korusun" ifadesini kullandı.

Fransız pilot Romain Grosjean da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Şu an tek düşündüğümüz Schumi ve ailesi. Dilerim çabucak iyileşir" yorumunda bulundu.

Formula 1'de 1994-2004 arası 7 kez dünya şampiyonu olan efsanevi Alman pilot Schumacher, 3 Ocak'ta 45. doğum gününü kutlayacaktı.

Efsanevi Formula 1 pilotu, Fransız Alpleri'nde yer alan Meribel'de sabah saatlerinde kızıyla kayak yaparken düşmüş, kaskı olmasına rağmen başını taşa çarparak ağır yaralanmıştı. Pist görevlilerinin erken müdahalesiyle helikopterle Moutiers'de bir hastaneye kaldırılan Schumacher, daha sonra Grenoble'daki CHU de Grenoble Hastanesi'ne sevk edilmişti.