Schumacher'e 45. yaşgünü desteği

Michael Schumacher'in hayranları, efsanevi Formula 1 yarışçısının 45. yaş gününü kutlamak için Fransa'da yattığı hastanenin önünde toplanıyor. Fransa ve İtalya'dan Ferrari klüpleri de Grenoble'deki hastanenin önündeki kutlamalara katılıyor.

Dün Schumacher'in eşi Corinna ve ailesi, hayranlardan gelen "büyük destek" için teşekkür etti ve Alman yarışçıyı "mücadeleci" diye tanımladı.

Otomobil tarışları tarihinin gördüğü en başarılı Formula 1 yarışçısı, Fransız Alplerinde Pazar günü geçirdiği kayak kazasından beri Grenoble'deki hastanede tedavi görüyor.

Suni olarak uyutulan Schumacher'in sağlık durumunu, menajeri, "istikrarlı ama kritik" diye tarif etti.

Eski şampiyon pazar günü kayak yaparken düşüp başını bir kayaya çarpmış, kaskı parçalanmıştı.

Doktorlar dün, Schumacher'in gelişme gösterdiğini fakat hayati tehlikeyi henüz atlatmadığını söylemişlerdi.

Tıbben bir kişinin haftalarca suni olarak uyutulduktan sonra komadan çıkıp tamamen iyileşmesi mümkün.

Kırmızı kazaklar, Ferrari kepleri

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, hayranları Schumacher'i desteklerini göstermek için, Türkiye saatiyle 14.00 sularında bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

Çoğu kırmızı kazaklar giymiş olan Schumacher hayranları, Ferrari logolu kepler takıyor.

Bugün 45 yaşına girecek olan Schumacher, 2012'de, yarış pistlerinden ikinci kez emekli olmuştu.

19 yıllık kariyerinde 91 yarış kazanan F1 sürücüsü, 7 kez de şampiyon oldu. Schumacher, Ferrari takımına katıldıktan sonra arka arkaya 5 kez şampiyonluk kazandıktan bir yıl sonra, 2006'da Formula 1 yarışlarına veda etti.

2010'da Mercedes takımıyla birlikte yeniden direksiyon başına geçmesine rağmen, 3 sezonda ancak bir yarış kazanabildi ve 2012 sonunda emekliye ayrıldı.