F1 pilotu Schumacher'in kazasıyla ilgili savcılık açıklaması

Fransız savcılığı, F1 pilotu Michael Schumacher'in Fransa Alpleri'nde kayak yaparken düşerek ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma konusunda açıklama yaptı. Halen komada olan Schumacher'in kayak takımında bir problem olmadığını belirten savcılık, dengesini kaybederek düşen ünlü pilotun hızının, "soruşturmanın önemli bir parçası olmadığını" ifade ederken; pistin de Fransa standartlarına uygun olduğunu açıkladı.

Savcı Patrick Quincy'nin Albertville kasabasında düzenlediği basın toplantısından satır başları:

Schumacher'ın tam olarak nerede düştüğü, pistten ne kadar uzakta olduğu ve hızını tam olarak bilebilmemiz için olay yerinden alınan görüntüleri kare kare incelememiz gerekiyor.

Herhangi biri için yapacağımız soruşturma neyse, aynen onu yapıyoruz. Her kış sezonu neredeyse 50 kadar bu tür soruşturma yapıyoruz. Her soruşturmada elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz.

Schumacher yaklaşık 2700 metre yükseklikteki pistin yakınında düşmüştür. Kaza, pistin dokuz metre dışında gerçekleşmiştir.

Schumacher’in çok iyi bir kayakçı olduğu apaçık ortada. Ancak kayak takımlarından birinde yaşanan sorundan ötürü kendisi düşmüş ve başını kayaya çarpmıştır.

'Kamera görüntülerini izledik'

Olay yerindeki görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili çok net bilgiler veriyor. Meribel tepesini çok iyi bilen uzmanlarımız var ve olayı en iyi şekilde inceliyorlar. Schumacher’ın kaskındaki kameranın görüntülerini izledik. Hızı konusunda uzmanlar bize daha ayrıntılı bilgi verecektir. Henüz hızını tam olarak söylememiz mümkün değil ancak çok iyi bir kayakçı için normal bir hız.

Kurallara uygun gözükyor

Kayak konusunda biliyorsunuz Fransa’da birçok düzenleme var. Kasktan alınan görüntüler ve kazayla ilgili şimdiye kadar elde edilen bilgiler, kayak kurallarına tamamen uyulduğu şeklinde. Dağdaki koşulların incelenmesiyle özel olarak bir üniversite ilgileniyor. Schumacher’in kaskının durumu ve olayla ilgili ayrıntılar, onların incelemesinden sonra ortaya çıkacak. Michael Schumacher dengesini kaybetmiş ve bu yüzden düşmüştür. Düştüğü sırada pistin dışındaydı. Schumacher’ın kaskındaki görüntüleri tek tek inceleyeceğiz. Bu incelemenin sonunda kayakçının hızıyla ilgili daha kesin bilgilere ulaşacağız. Schumacher'ın düşme öncesinde hızını düşürmek için bazı hareketler yaptığı görülüyor. Ancak şunu özellikle eklemek istiyorum, hız bu kazanın oluşumunda bizim için öncelikli bir unsur değil.

Schumacher, pistin dokuz metre dışındaydı

Çok iyi bir kayakçı olan Schumacher, pistin 3-6 metre dışındaki bir alanda kayıyordu. Kazayla birlikte kendisi pistin 9 metre dışında bulundu.

Kaskından alınan görüntüler sadece 2 dakikalık bir video. Bu yıl için henüz bir istatistik vermek yanlış olur ancak yılda ortalama 50 kadar bu tür kaza yaşanıyor ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Belki de görüntülerde Schumacher’in düşüş anı tam olarak görülmüyor olabilir ancak biz elimizden gelen tüm incelemeyi yapacağız. Kazayla ilgili herhangi birinin veya birilerinin sorumluluğu olup olmadığını söylemek için soruşturmanın sonuna gelinmiş ve tüm bilgilerin toplanmış olması gerekir. Şimdilik bu aşamada değiliz o yüzden kazada birilerinin sorumluluğu olduğunu söyleyemeyiz.

(Bu kadar tehlikeli bir noktada hiçbir sinyal sisteminin olmadığı soruları üzerine) Tekrar ediyorum, kayak pistlerindeki düzenlemeler oldukça açıktır ve burada da bu düzenlemelerin ihlal edildiği veya dışına çıkıldığı konusunda yorum yapmak için henüz çok erken.