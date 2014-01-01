Schumacher ikinci kez ameliyat oldu, durumu daha iyi

Fransa’da kayak yaparken düşüp ağır yaralanan Formula 1 yıldızı Alman pilot Michael Schumacher, önceki gece ikinci ameliyatını oldu.

Grenoble Üniversite Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında, kafasından aldığı darbe yüzünden hayat mücadelesi veren Schumacher’in sağlık durumunda küçük bir iyileşme olduğu bildirildi. Doktorlar, ikinci ameliyat ile beynindeki en büyük kan pıhtısının alındığını ve beyne uygulanan basıncın azaldığını ifade etti. Ne var ki 44 yaşındaki Schumacher’in hayati riskinin devam ettiği kaydedildi.