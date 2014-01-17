'Michael Schumacher hayatı boyunca komada kalabilir'

Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düşerek kafa travması geçiren ünlü Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in "hayatı boyunca komada" kalabileceği iddia edildi.

Alman Focus dergisi, efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in "hayatı boyunca komada kalacağını" yazarken, Bild gazetesi "Schumacher'in ölüm tehlikesinin kalmadığını ancak şu an için komadan çıkmasının da öngörülmediğini" aktardı.

İsviçre basınına konuşan nörologlar ise, Schumacher'in koma durumunun aylarca sürebileceğini ve uyandıktan sonra felç kalabileceğini söylüyor.

Eski Formula 1 pilotu Schumacher'in doktorları en son 6 Ocak'ta basın toplantısı düzenlemiş, ünlü sporcunun sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyip yapay komada tutulduğunu açıklamışlardı.