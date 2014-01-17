T24 LogoT24 Logo
Spor

'Michael Schumacher hayatı boyunca komada kalabilir'

Alman Focus dergisi, efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in 'hayatı boyunca komada kalacağını' yazdı

17 Ocak 2014 15:48

Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düşerek kafa travması geçiren ünlü Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in "hayatı boyunca komada" kalabileceği iddia edildi.

Alman Focus dergisi, efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in "hayatı boyunca komada kalacağını" yazarken, Bild gazetesi "Schumacher'in ölüm tehlikesinin kalmadığını ancak şu an için komadan çıkmasının da öngörülmediğini" aktardı.

İsviçre basınına konuşan nörologlar ise, Schumacher'in koma durumunun aylarca sürebileceğini ve uyandıktan sonra felç kalabileceğini söylüyor.

Eski Formula 1 pilotu Schumacher'in doktorları en son 6 Ocak'ta basın toplantısı düzenlemiş, ünlü sporcunun sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyip yapay komada tutulduğunu açıklamışlardı.

 

ETİKETLER

formula birfocus dergisipilot

İlgili Haberler

Michael Schumacher kayak pistinde kaza geçirdi

Kayak pistinde kaza geçiren Schumacher, Meribel’deki kayak tesisinden helikopterle hastaneye kaldırıldı

Doktorları komadaki Michael Schumacher'in son durumunu açıkladı

Fransa'da kayak yaparken düşerek ağır yaralanan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in durumu halen kritik

Efsane Formula pilotu Schumacher yaşam savaşı veriyor

Kayak yaparken kaza geçiren Michael Scumacher'in doktorları, durumu saat saat takip ettiklerini söylüyor ve tek yapabileceğimiz beklemek diyorlar

F1 pilotu Schumacher'in kazasıyla ilgili savcılık açıklaması

Fransız savcılığı ünlü pilotun hızının, soruşturmanın önemli bir parçası olmadığını belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24