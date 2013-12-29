Michael Schumacher kayak pistinde kaza geçirdi

Formula 1’de yedi dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirip başından yaralandı.
Schumacher, Meribel’deki kayak tesisinden helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Otel sorumlusu Christophe Gernignon-Lecomte, Schumacher’in kazanın ardından şoka girmiş göründüğünü, ancak bilincinin açık olduğunu söyledi.
Christophe Gernignon-Lecomte, kask takan Michael Schumacher’in başını bir kayaya çarptığını sözlerine ekledi.
44 yaşındaki Alman pilot, 2012 sezonu sonunda Formula 1’den ikinci kez emekliliğini açıklamıştı.