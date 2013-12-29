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Dünya

Michael Schumacher kayak pistinde kaza geçirdi

Kayak pistinde kaza geçiren Schumacher, Meribel’deki kayak tesisinden helikopterle hastaneye kaldırıldı

29 Aralık 2013 17:47

Formula 1’de yedi dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirip başından yaralandı.

Schumacher, Meribel’deki kayak tesisinden helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Otel sorumlusu Christophe Gernignon-Lecomte, Schumacher’in kazanın ardından şoka girmiş göründüğünü, ancak bilincinin açık olduğunu söyledi.

Christophe Gernignon-Lecomte, kask takan Michael Schumacher’in başını bir kayaya çarptığını sözlerine ekledi.

44 yaşındaki Alman pilot, 2012 sezonu sonunda Formula 1’den ikinci kez emekliliğini açıklamıştı.

 

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