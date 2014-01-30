Schumacher uyandırılıyor



Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, yaptığı yazılı açıklamada, “Michael'i uyandırabilmek için, verilen narkoz miktarı bir süredir azaltılıyor. Bu süreç uzun zaman alabilir” ifadelerini kullandı. Fransız medyasında daha önce, tedaviyi yürüten doktorların açıklamalarına dayanarak, uyandırma sürecinin başlatıldığı haberleri yer almıştı. Menajer Kehm, bu sürecin tam olarak uygulanmaya başlanması sonrasında kamuoyuna duyurulması konusunda tüm taraflar arasında bir mutabakata varıldığını söyledi.

Schumacher'in ailesi de bir açıklama yaparak, özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi. Aile, ayrıca doktorların işlerini yaparken rahatsız edilmemesine de özen gösterilmesi çağrısında bulundu. Sürecin aşamalarına ilişkin diğer ayrıntılar ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

Ünlü F1 pilotu Michael Schumacher, 29 Aralık'ta Fransız Alplerinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır bir beyin travması geçirmiş ve Grenoble kentindeki hastanede hemen acil olarak ameliyata alınmıştı. Uzun bir süre hayati tehlikesi devam eden pilotun sağlık durumu hakkında en son 17 Ocak tarihinde resmi bir açıklama yapılmış ve durumunda bir değişiklik olmadığı ifade edilmişti.