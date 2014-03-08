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Spor

'Schumacher'i ancak bir mucize kurtarır'

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in durumunun kötüye gittiği ileri sürüldü

08 Mart 2014 11:00

Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düşerek kafa travması geçiren ünlü Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in kurtulmasının mucizelere kaldığı iddia edildi.  Adı açıklanmayan doktor,  “Hastanın seyri daha kötü olamazdı. Michael berbat halde. Uzman doktorlar onu sadece bir mucizenin kurtaracağını söylüyor” dediği ileri sürüldü.

hurriyet.com.tr'nin İngiliz Daily Mirror gazetesine dayandırdığı haberine göre Fransa Alplerinde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya giren ve yaklaşık iki aydır Grenoble Hastanesi’nde  tedavi gören 45 yaşındaki Michael Schumacher’in doktorları ümitsiz konuşuyor. Adı açıklanmayan doktor,  “Hastanın seyri daha kötü olamazdı. Michael berbat halde. Uzman doktorlar onu sadece bir mucizenin kurtaracağını söylüyor” diye konuştu. Schumacher’in, kaldığı hastanede zatürre olduğu ve komadan uyandırılmasının imkansız olduğu da iddia edilmişti.

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