Schumacher ile ilgili resmi rapor açıklandı

Kayakla kayarken 29 Aralık'ta Fransa'daki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kazadan sonra yapay komada uyutulan Michael Schumacher'in, havada 10,4 metre uçtuktan sonra başını bir kayaya çarparak yaralandığı açıklandı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, soruşturmayı tamamlayan savcı Patrick Quincy, kaza ile ilgili bir ihmal veya suçlunun bulunmadığını ve dosyanın kendilerince kapandığını açıkladı.

Kaza ile ilgili kesin raporda şu bilgiler yer alıyor:

-Michael Schumacher, pistin 4,5 metre dışında kayarken, yeni yağan karın altında kalan ve fark edilmeyen kayaya çarparak havalanıyor. Schumacher, 10,4 metre uçtuktan sonra başını ikinci bir kayaya çarpıyor.

- Kaskındaki kameranın aldığı yaralarla ilgili bir rolü yok. Kamera kaskın önünde. Schumacher'in başının sağ tarafı kayaya çarpıyor.

- Pistte, sorumluların bir ihmali yok. Bütün çizgiler, ikaz işaretleri Fransız normlarına göre eksiksiz. Olay sadece talihsiz bir kaza.

Savcılık, bu raporla birlikte dosyayı kapattı. Ailenin kişisel dava açma hakkı var, ancak ailenin şu ana kadar böyle bir girişiminin olmadığı açıklandı.