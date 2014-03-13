T24 LogoT24 Logo
Spor

'Schumacher 20 kilo kaybetti'

Michael Schumacher'in hastanede yattığı sürede 20 kilo kaybettiği belirtildi

13 Mart 2014 17:29

Fransa Alpleri'nde geçirdiği kazanın ardından hastanede komada yatan Michael Schumacher’in aşırı kilo kaybettiği ortaya çıktı.

Radikal'in Skorer.com'da dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz yılın son günlerinde gerçekleşen kayak kazasında başını kayaya vurup yaralanan efsane pilotun, küçük iyileşme belirtileri göstermesine karşın başka bir tehlikenin varlığına dikkat çekildi. 11 haftadır komada bulunan Schumi'nin, bu sürede aşırı kilo kaybettiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, hastaneye yattığında 75 kilo olan efsane Formula 1 pilotunun, 20 kilo kaybederek 55 kiloya kadar düştüğü, bu zayıflamanın daha da öteye taşınmaması için mücadele edildiği belirtildi.

Öte yandan Schumacher'in felç olduğuna dair haberlere ise yalanlama geldi.

ETİKETLER

alman basınımichael schumacherformula birzayıfladı20 kilo kaybettifransa

İlgili Haberler

Michael Schumacher kayak pistinde kaza geçirdi

Kayak pistinde kaza geçiren Schumacher, Meribel’deki kayak tesisinden helikopterle hastaneye kaldırıldı

Efsane Formula pilotu Schumacher yaşam savaşı veriyor

Kayak yaparken kaza geçiren Michael Scumacher'in doktorları, durumu saat saat takip ettiklerini söylüyor ve tek yapabileceğimiz beklemek diyorlar

Schumacher ile ilgili resmi rapor açıklandı

Michael Schumacher'in 10.4 metre havaya uçtuktan sonra kafasını bir kayaya çarptığı ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24