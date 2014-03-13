'Schumacher 20 kilo kaybetti'

Fransa Alpleri'nde geçirdiği kazanın ardından hastanede komada yatan Michael Schumacher’in aşırı kilo kaybettiği ortaya çıktı.

Radikal'in Skorer.com'da dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz yılın son günlerinde gerçekleşen kayak kazasında başını kayaya vurup yaralanan efsane pilotun, küçük iyileşme belirtileri göstermesine karşın başka bir tehlikenin varlığına dikkat çekildi. 11 haftadır komada bulunan Schumi'nin, bu sürede aşırı kilo kaybettiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, hastaneye yattığında 75 kilo olan efsane Formula 1 pilotunun, 20 kilo kaybederek 55 kiloya kadar düştüğü, bu zayıflamanın daha da öteye taşınmaması için mücadele edildiği belirtildi.

Öte yandan Schumacher'in felç olduğuna dair haberlere ise yalanlama geldi.