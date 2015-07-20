Suruç'ta bombalı saldırı: 32 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde patlama meydana geldi. Patlamada son verilere göre; 32 kişi öldü, 103 kişi yaralandı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Urfa İl Eşbaşkanı İsmail Kaplan, patlamanın "canlı bombadan kaynaklandığını" ileri sürdü. Patlamanın görgü tanıklarından Garip Çelik, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun Kobanê'de çekilecek bir belgesel için düzenledikleri basın toplantısı sırasında patlamanın gerçekleştiğini söyledi. Patlamanın meydana geldiği ilk dakikalarda "şok yaşadıklarını" dile getiren Çelik, "cesetlerin altında kaldık" dedi.

11:12 Suruç'ta olağanüstü güvenlik önlemleri

Gazeteci Hatice Kamer, ilçede olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını ve her yerde keskin nişancılar konuşlandığını bildirdi.

Dün hayatını kaybedenler arasında iki Suruçlu bulunduğunu belirten Kamer, bu kişilerden birinin Aşağı Oylum Köyü'nden 22 yaşındaki Kasım Deprem, diğerinin ise Dikmetaş'tan 21 yaşındaki Osman Çiçek olduğunu ifade etti.

Kamer, iki gencin cenazesinin defnedilmek üzer Gaziantep Adli Tıp Morgu'ndan Suruç'a doğru getirildiğini belirtti.

11:00 Şanlıurafa Valiliği'nden gösteri yasağı

Şanlıurfa Valiliği, Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından kentte her türlü miting, yürüyüş ve basın açıklamasının iptal edildiğini duyurdu.

09:35 Davutoğlu Şanlıurfa'ya gitti

Saldırının ardından Suruç'a 3 bakan yollayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, gelişmeler hakkında bilgi almak ve yaralıları ziyaret etmek üzere Şanlıurfa'ya gitti.

09:25 Demirtaş: Ölü sayısı 32'ye yükseldi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Biraz önce gelen bilgiye göre ölü sayısı 32 oldu" dedi

Demirtaş'ın açıklamasından satır başları şöyle:

HDP olarak alacağımız tedbirler yürüteceğimiz siyasete dair sizleri bilgilendireceğiz.

Çok acı bir olay, insanlık dışı bir katliamla karşı karşıya kaldık. 32 gencimizi öğrencimizi her biri bu ülkenin ayrı bir değeriydi. Bu acı çok büyük fakat ama samimiyetle söyleyeyim katliam sonrası yapılan değerlendirmeler ve partimize dönük saldırılar bu katliam kadar acıdır.

Bu katliamı yapanları ulaşmak istediklerinden daha çirkini medya tarafından yapılmaktadır.

Parti binalarımızın güvenlik tedbirlerini artıracağız, STK'lar da artırsın, vatandaşlarımız artırsın.

IŞİD barbarlarının teröristleri var her yerde.

Havuz medyasının en aşağılık seslerin silahlanma çağrısı yaptık diye saldırıyorlar. Bunlar kendi kinlerinde boğulmuş insanlar, yazdıklarının çizdiklerinin farkında değiller.

Biliyorum paranızı kim verirse onun düdüğünü çalıyorsunuz.

Ne kadar saldırırlarsa saldırsın bu ülkeden huzur içinde yaşayacağız.

Bu alçaklara rağmen HDP başaracak.

00:43 'Kendime geldiğimde yanımdaki çocuklara baktım, tahtadaki satranç taşları gibi yere devrilmişlerdi'

Patlamanın ardından, yaralılara ilk müdahale edenlerden biri olan Doktor Ayten İnan, "Barış için gelmişlerdi, hepsi pırıl pırıl insanlardı. Birden bir patlama oldu ama ne olduğunu anlayamadım. Kulaklarım duymaz oldu. Yere düşmüştüm. Kendime geldiğimde yanımdaki çocuklara baktım. Tahtadaki satranç taşları gibi yere devrilmişlerdi" dedi.

20 Temmuz

22:46 SGDF adlı paravan oluşumun Suruç'a hareketi felaketle sonuçlanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak, "Terör kanlı yüzünü acımasız yönünü bir kez daha açığa vurmuş. İnsan hayatına kasteden canileri ön şartsız lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Kobanê'yle oyuncak götürmek ve kütüphane açmak için yola çıkmadan önce düzenlenen basın açıklamasına yönelik saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Davutoğlu'nun ortak deklerasyon çağrısını da reddetti. Bahçeli "Eğer Sayın Davutoğlu teröre karşı tavır alacaksa ve de imza atacak bir ortak arıyorsa öncelikle çözüm sırdaşı HDP’nin kapısını çalmalı ve bu PKK imalatını ikna etmelidir" dedi.

21:46 İstanbul Emniyeti tüm izinleri iptal etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki bombalı saldırının ardından, izinleri iptal etti. 12 saat çalışıp 24 saat dinlenen İstanbul Emniyeti'nde izinler 12 saate düşürüldü.

21:17 Suruç'ta, çantasın dan IŞİD flaması çıkan imama linç girişimi

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, cenazeleri bekleyen bir grup vatandaş, çantasından IŞİD flaması çıktığı iddia edilen bir kişiye saldırdı.

21:00 HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ: Türkiye'de hiçbir güç Suruç'ta MİT ve devletin istihbari birimlerinin bilgisi olmadan hareket edemez

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ Suruç'ta gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'de hiçbir güç Şanlıurfa - Suruç hattında MİT ve devletin istihbari birimlerinin bilgisi olmadan hareket edemez" dedi. Yüksekdağ, Şanlıurfa Valisi'nin görevden alınmasını istedi.

20:55 İstiklal Caddesi'ndeki Suruç protestosuna polis müdahalesi

Polis, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği katliamı protesto etmek için gerçekleştirilen eyleme müdahalede bulundu. İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı eylemin sona ermesinin ardından Galatasaray Meydanı'ndaki kitleye TOMA ve plastik mermiyle müdahale etti.

20:41 El ele ölüm e gittiler

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 30 kişinin arasında bulunan iki arkadaşın, el ele hayatlarını kaybettiklerine dair fotoğraf yayınlandı. Ancak daha sonra yapılan açıklamada fotoğraflarda yer alan kişilerden birinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

20:25 Suruç katliamında ölenler yola böyle çıkmışlar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bombalı patlamada hayatını kaybedenler dün İstanbul'da basın açıklamasını yaptıktan sonra yola çıktı.

20 saat sonra bu kez Suruç'ta açıklama yaparken canlı bomba onların arasına girip kendisini havaya uçurdu. Kadıköy'de kameraya giren Trabzonspor bayraklı eylemci, dev pankart, flamalar, bayraklar ve yüzler Suruç'ta ortalığın cehenneme döndüğü sırada kaydedilen görüntülerde de aynıydı.

20:20 AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı: Asıl masaya yatırılması gereken Suriye politikamız, gereğinden fazla bulaştık!



AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı ve emekli büyükelçi Yaşar Yakış, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı CNN Türk'e değerlendirdi. Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin bugün yaşanan duruma yol açan faktörlerden biri olabileceğini söyleyen Yatış, "Türkiye, IŞİD'in ağırlığını ve yapabileceklerinin bu noktaya gelebileceğini tahmin etmedi" dedi.

20:00 HDP’li milletvekili adayı, Suruç’taki patlamada eşi ve oğlunu kaybetti

HDP'nin Bursa milletvekili adayı olan Metin Kılıç, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde bugün canlı bomba saldırısında HDP Parti Meclisi üyesi olan eşi Ferdane Kılıç ile oğlu Nartan Kılıç'ı kaybetti. Kızı Sinem Kılıç da annesi ve kardeşiyle katıldığı basın açıklamasındaki patlamada yaralandı. Olayı öğrenen Metin Kılıç, Suruç’a gitmek üzere yola çıktı.

19:40 Suruç'ta katliamı protesto eden halka polis müdalesi

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde bugün yaşanan bombalı katliamı protesto eden halka, polis biber gazıyla saldırdı. 30 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı protesto etmek için Amara Kültür Merkezi'nin önünde toplanan kitle, “Katil AKP”, “Şehit namirin (Şehitler ölmez)” sloganları attı.

19:35 Mersin'deki Suruç protestosuna saldırı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki 30 kişinin hayatını kaybettiği katliamı protesto etmek için Mersin'de toplanan kitleye kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

19:00 Demirtaş: 30 ölü var, onların derdi başka, AKP kendisini sorgulamaya medyasından başlasın!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç'taki bombalı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişken "AKP ve hükümete yakın medyanın kullandığı dilin büyük bir tahribat yarattığını" açıkladı. Demirtaş, kendisini hedef alan bu yayınları eleştirirken "Aynı dakikada, aynı manşetle çıkan isimleri ayrı 5 yayın organı. 30 ölü var ama onların derdi başka. AKP, kendini sorgulamaya medyasından başlamalıdır" dedi. Demirtaş, "Bu medya, AKP zayıflamasın, kendi para muslukları da kapanmasın diye ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyenlerin sesidir" görüşünü dile getirdi.

18:45 Davutoğlu: Bulgular DAEŞ'i ve canlı bombayı gösterir mahiyettedir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MiT yetkilileri ve ilgili bakanlıkların üst üzey yetkilileriyle yaptığı toplantıdan sonra, Çankaya Köşkü'nde bir basın açıklaması düzenledi. Terörü lanetlemek için Meclis'teki partilerin liderlerine ortak bir deklerasyon imzalama çağrısında bulunan Davutoğlu, "Bulgular DAEŞ'I ve canlı bombayı gösterir mahiyettedir. Halkımızı birtakım provakatif haberlerle halkımızı sokağa çıkarmak isteyenler terör örgütüyle bağlantılıdır" dedi.

18:40 HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan havuz medyasına: Bunları okumayın, inanmayın

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç'taki bombalı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişken "AKP ve hükümete yakın medyanın kullandığı dilin büyük bir tahribat yarattığını" açıkladı. Demirtaş, kendisini hedef alan bu yayınları eleştirirken "Aynı dakikada, aynı manşetle çıkan isimleri ayrı 5 yayın organı. 30 ölü var ama onların derdi başka. AKP, kendini sorgulamaya medyasından başlamalıdır" dedi. Demirtaş, "Bu medya, AKP zayıflamasın, kendi para muslukları da kapanmasın diye ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyenlerin sesidir" görüşünü dile getirdi.

18:15 'İçme suyuna zehir katıldı' iddiasına yalanlama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünden, kentteki içme suyu hattına zehir katıldığı iddiasına ilişkin, Suruç ilçesinden alınan numunelerde sağlığı tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

ŞUSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, içme suyu depolarında güvenliğin 24 saat boyunca sağlandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kamuoyundaki hassasiyete binaen ilave su numuneleri ekiplerimiz tarafından alınmış olup, laboratuvarda analiz işlemleri başlamıştır. Şu anda Suruç ilçemizle ilgili ilk sonuçlarda sağlığı tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Diğer numunelerin neticelenmesi zamana bağlı olduğundan sonuçlar çıktıkça basınla paylaşılacaktır."

17:56 İkinci bir patlama olabilir diye önce kaçtık

Saldırıda ayağından yaralanan Derviş Genç, yaklaşık 30 arkadaşıyla birlikte otobüsle sabah saatlerinde Suruç'a geldiğini aktardı. Genç, saldırının ardında ikinci bir patlama olması ihtimaline karşı önce kaçtığını aktardı. Genç şunları kaydetti:

"Açıklama bitmek üzereyken bir anda kafamı çevirdim arkaya doğru, bir ateş gördüm. Ondan sonra ateş, toz bulutları ve burnumuza yanık doku kokuları geldi. Biz o arada yere düşmüştük. Ondan sonra alandan ayrılmaya başladık. Genelde televizyonlarda izleriz, 'Bir patlama olur, arkasından ikincisi olur' düşüncesiyle alandan ayrıldık. Daha sonra tekrar dönüp yaralı arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık."

Kolundan yaralanan Hakan Öz de "Basın açıklaması sırasında pankart tutuyorduk, bir anda patlama oldu. O anda kaçıştık, tekrar dönüp yaralılara yardıma çalıştık. Sonra biz de tedavi için hastaneye geldik" diyor.

Kafasından hafif yaralanan İsmet Yılmaz da olay esnasında bayıldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor.

16:06 Belediye'den 'Sular zehirli olabilir' duyurusu

Bölgede bulunan gazeteci Faruk Baran, BBC Türkçe'ye verdiği demeçte patlamadan sonra kentte bir panik havası yaşandığını, ikinci bir saldırı ihtimali olabileceğini düşünen esnafın dükkanlarını kapattığını bildirdi.

Baran, ayrıca belediye tarafından defalarca içme suyunun zehirlenmiş olabileceği yönünde uyarılar yapıldığını da aktardı. Baran patlamanın meydana geldiği yerin yakınında bir su deposu olmasının bu ihtimali akla getirdiğini söyledi.

16:00 Suruç Kaymakamı: IŞİD ihtimal dahilinde

Patlamanın olduğu Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, gazeteci İlhan Taşçı'ya son durumu aktardı. Çiftçi, saldırının arkasında IŞİD’in bulunmasının “ihtimal dahilinde” olduğunu, canlı bomba ile saldırının bu ihtimali güçlendirdiğini bildirdi.

Kaymakam, saldıraya ilişkin kendilerine önceden herhangi bir istihbaratın ulaşmadığını ifade etti.

Çiftçi, patlamanın canlı bomba saldırısıyla gerçekleştiğinin kesinleştiği bilgisini verdi.

Kamuoyuna yansıyan dışında başka görüntüleri de uzman ekiplerle izlediklerini ve ulaşılan bilgilere göre intihar bombacısının kadın olduğu ve “ilk belirlemelere” göre tek olduğunu aktaran Kaymakam Abdullah Çiftçi, ikinci bir bombacı olduğu bilgisini bu aşamada doğrulamadı.

Çiftçi, saldırının IŞİD'le bağlantılı olup olmadığı sorusunaysa "Canlı bomba saldırısı olması IŞİD ihtimalini de gündeme getiriyor” diyerek cevap verdi ve olayın çok yeni olduğunu, cenazelerin yerde olduğunu, ayrıntılı sonuçlara ilerleyen dakikalarda ulaşılacağını söyledi.

Suruç Kaymakamı, yaşamını yitirenlerin tamamının Suruç dışından gelen “MLKP üyesi kişiler” olduğu bilgisini paylaşırken, “Suruç’tan ölen yok…” dedi.

Yaralılardan 10’nun Suruç Devlet Hastanesinde olduğunu, diğerlerinin Şanlıurfa’ya nakledildiği anlatan Kaymakam, durumu ağır olan birkaç kişi bulunduğunu ifade etti.

Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, canlı bomba ya da saldırıya ilişkin herhangi bir istihbari bilgilerin kendilerine ulaşıp ulaşmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Bize böyle bir bilgi gelmedi. HDP’li arkadaşlarla dün bir araya geldik orada da konuşulmadı böyle bir durum. Çünkü bu yönde bilgi yoktu. Ancak 1 haftadır bu kişilerin buraya geleceği zaten biliniyor. Duyurulmuş durumdaydı.”

Kaymakam Abdullah Çiftçi, Suruç’ta yaralılar için kan ihtiyacı bulunmadığını bildirdi.

15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıyı lanetliyorum

Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde bir açıklama yaptı. Erdoğan “Bugün saat 13.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maalesef bir terör eylemi sonucunda 28 vatandaşımızın ölümü ve bunun yanında ciddi sayıda yaralıların oluşu, bizleri teessüre boğmuştur” dedi.

Erdoğan “Bu vahşeti işleyenleri ben de şahsım olarak, milletim adına lanetliyorum, kınıyorum. Terör nereden gelirse gelsin lanetlenmelidir. Terörün dini, ırkı, milliyeti yoktur” diye konuştu.

KCK: IŞİD'i destekleyip büyüten AKP sorumludur

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Suruç'ta gerçekleştirilen katliama ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Bu katliamdan birinci derecede IŞİD'i destekleyip büyüten AKP hükümeti sorumludur. Bu gençlerin katili doğrudan AKP'dir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"AKP'nin Kürt düşmanlığı ve Kürt düşmanlığı temelinde IŞİD'le kurduğu ilişkiler ve ittifak bu katliamı ortaya çıkarmıştır. Suriye'de de Türkiye'de de IŞİD'i AKP Hükümeti yaratmıştır. Artık Türkiye'de kim IŞİD'li, kim AKP'nin emrindeki istihbarat üyesidir belli değildir. AKP Kürt düşmanlığı sonucu IŞİD'i Türkiye'ye taşımış ve IŞİD'le iç içe geçmiştir."

"AKP Hükümeti destekleyip besleyerek IŞİD'i hem Ortadoğu politikasında bir siyasi enstrüman olarak kullanmak istemiş, hem de bu faşist çete eliyle Rojava Devriminin tasfiyesini hedeflemiştir."

"Bunun sonucu Türkiye-Suriye sınırı IŞİD için cennet haline getirilmiştir. Dünyanın her tarafından gelen çeteleri bu sınırdan Suriye'ye taşıdığı gibi, sınır hatlarını IŞİD'in eğitim-örgütlenme kampları ve lojistik merkezleri olarak kullanmasına açmıştır. Eğer bugün Ortadoğu'da bir IŞİD faşizmi varsa bunun en büyük destekçisi ve yaratıcısı AKP Hükümetidir."

15:00 Şanlıurfa Valisi: 28 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Suruç’taki patlamanın canlı bomba olduğunu kesinleştirdiklerini söyledi. Vali Küçük, ölü sayısının 28’e yükseldiğini belirterek, şöyle dedi:

"Derin üzüntü içerisindeyim. Bu terörü lanetle kınıyorum. Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Canlı bomba olduğunu kesinleştirdik. Şu anda 28 ölü var, 100’e yakın da yaralılar var. Bütün yaralılar sağlıkkuruluşları ile hastanelere nakledildi onu ifade edebilirim. Canlı bomba ama 18 yaşında mıdır? Yaşı nedir, ne değildir onu henüz ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz tespit için uğraşıyor. Olay çok taze. Kimdir, kimliği hedir, onun hakkında henüz bir bilgimiz yok. Olay yeri inceleme ekibi ve pek çok güvenlik kuvveti, o araştırmayı yapıyor ve netice alacaklar. Netice alınca da kamuoyuyla paylaşacağız."

Patlamayla ilgili henüz gözaltı olmadığının bilgisini de paylaşan Vali Küçük, şunları söyledi:

"Suruç’a giriş ve çıkışlar vatandaşlarımızın güvenliği için, infiale karşılık kontrol altında. Her türlü provokasyona karşı da vatandaşlarımız uyanık olmalı. Orada güvenlik kuvveti olarak sayıca yeterliyiz. Her türlü tedbiri aldık. Henüz gözaltı yok. Yani olayla ilgili ekiplerimizin incelemesi yeni başladı, gelişmelerden bilgi vereceğiz. Şunu ifade edeyim, devletimiz bütün unsurlarıyla, kuvvetleriyle bölgededir. Yani bütün güvenlik kuvvetleri, jandarmamız arazide, polisimiz hepsi tedbir almıştır. Daha sonra da tabi hükümetimizin sayın bakanları teşrif edecektir. Şu anda bir infial yok. Suruç’ta hepimiz çok üzgünüz."

14:15 SES Şube Başkanı: 31 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şanlıurfa Şubesi Dilşad Doğan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Doğan'ın açıklamasına göre olay yerinde 25, hastanede 6 kişi yağamını yitirdi. 35 kişinin ağır yaralı olduğunu belirten Doğan, 3-4 kişinin durumunun kritik olduğunu dile getirdi.

14:00 ESP'den eylem çağrısı

Saldırıya uğrayan eylemin çağrıcısı olan ESP saldırıyı protesto etmek için çağrı yaptı.

Suruç'ta ki katliama öfkemizi sokakta haykırmak için saat 19:00 da Tünel'de buluşuyoruz. Şimdi tek ses tek yürek olmanın vaktidir. — ESP (@ezilenler) 20 Temmuz 2015

13:50 İçişleri Bakanlığı 27 kişi hayatını kaybetti

İçileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği ve can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi. Bakalıktan yapılan açıklama şöyle:

"Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde bugün saat 12:00 civarında bir terör saldırısı yaşanmıştır.

İlk belirlemelere göre saldırıda 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Can kaybının artmasından endişe edilmektedir.

Bölgedeki hastanelerde 100’e yakın yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.

Bölgede incelemelerde bulunmak üzere teknik ekip görevlendirilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere gereken tüm tedbirleri almıştır.

Resmi açıklamalar Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Bunun dışında iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bu terör saldırısı karşısında herkesi kenetlenmeye ve sağduyulu davranmaya çağırıyoruz.

Ülkemizin huzur ortamına kastetmiş bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri devletimiz en kısa sürede bulacak, failler yargı önüne çıkartılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

13:29 SGDF: Polis biber gazı ile müdahale ediyor

SGDF, Facebook hesabından paylaştıkları mesajda polisin yaralıları hastahaneye ulaştırmaya çalışan kalabalığı biber gazıyla müdahale ettiğini ileri sürdü.

Bombalı saldırının ardından bu kez polis, yaralıları hastaneye ulaştırmaya çalışanlara gaz bombaları ile saldırdı. #Suruçtakatliamvar #SGDF Posted by SGDF on 20 Temmuz 2015 Pazartesi

13:20 Suruç Kaymakamı: İntihar saldırısı ihtimali var

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi patlamada intihar saldırısı ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

12:48 Hastanelerde kan ihtiyacı var

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Suruç'taki patlamada yaralananlar için Suruç Devlet Hastanesi'nde kan ihtiyacı olduğunu Twitter'dan duyurdu.

12:35 Saldırıyı IŞİD düzenledi iddiası

Bölge muhabirlerinden Hikmet Durgun, patlamaya ilişkin olarak, "IŞİD'in bir intihar saldırısı düzenlediğini" iddia etti.

Suruç ilçesinin sayılı sosyalleşme mekanlarından biri olan Amara Kültür Merkezi, göçmenlere yardım için şehir dışından gelenlerin de konaklama mekanı olarak kullandığı bir merkez. DİHA'nın aktardığı bilgilere göre, dün Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 300 gencin bir kısmı Amara Kültür Merkezi'nde konaklıyordu. Merkez, aynı zamanda Kürt siyasi hareketinin sınırdan gelen göçmenlere yardımları organize ettiği yerlerden biri olarak da kullanılıyor.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Urfa İl Eşbaşkanı İsmail Kaplan, patlamanın "canlı bombadan kaynaklandığını" ileri sürdü. Kaplan, ellerindeki bilgilere göre, "50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini" aktardı.

Görgü tanığı: Cesetlerin altında kaldık

Patlamanın meydana geldiği sırada Amara Kültür Merkezi'nde Kobanê'de yapılacak olan bir belgesel çekimi için basın toplantısı düzenleyen ekibin içinde yer alan görgü tanığı Garip Çelik, olayla ilgili şunları anlattı:

"Basın açıklaması yapıldığı sırada fotoğraf çekmeye çalışırken çok şiddetli bir patlama oldu. Hangi koşullarda Kobane'ye geçeceğimize dair kaymakamlıktan bilgi alıyorduk. Cesetler her yere yayıldı ve hatta biz cesetlerin altında kaldık. Canlı bomba da olmuş olabilir, bomba da olabilir. Profesyonelce hazırlanmış bir patlamaydı. Tam insanların bulunduğu yerde gerçekleşti. Patlama sonrasında kargaşa oldu. İnsanlar şoka girdi, ne yapacağını bilmez halde sağa sola bakındılar. Daha sonra yaralıları taşımaya başladılar. Ambulans çok geç geldi. İstanbul'dan sinema kollektifi adına geldik. Kobane'nin inşa sürecini anlatan bir belgesel çekimi yapmak için geldik. Patlamada birlikte yolculuk yaptığımız iki arkadaşımızı kaybettik."