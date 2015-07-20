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Suruç’ta yaşanan katliamdan sonra TV’ler yayın akışını değiştirdi, konserler iptal edildi

İzmir Belediyesi ve ENKA bu akşamki konserleri iptal ederken, Çarşı grubu ise yeni transfer Quaresma için karşılama yapılamayacağını açıkladı

20 Temmuz 2015 20:06

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde meydana gelen, Kobanê’ye gitmek için yola çıkmaya hazırlanan gençleri hedef alan patlama sonrasında TRT yayın akışında değişikliğe gitti, çeşitli yerlerde konserler iptal edildi, Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı ise takımlarının yeni transferi Quaresma için yapılması planlanan karşılamanın gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği katliam sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 21 Temmuz’da Karabağlar’da Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri’ndeki İlhan Güryalçın (Cem Karaca ve Yol arkadaşları), 22 Temmuz’da Aşık Veysel Sanat Günleri çerçevesindeki Kent Orkestrası ile Aliağa Şakran’da “Mahallemizde Şenlik Var”, 23 Temmuz’da çim konserleri kapsamında Pentagram, 24 Temmuz’da Dikili’de “Mahallemizde Şenlik Var” ve 25 Temmuz’da İnciraltı Açık Hava Tiyatrosu’nda Marsis grubu konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Bu akşam ENKA Eşref Denizhan Açıkhava tiyatrosunda 21.15’te gerçekleştirilecek Tuluğ Tırpan & Demet Evgar konseri de  saldırı nedeniyle ertelendi.

 

TRT 1 yayın akışını değiştirdi

 

TRT ise Suruç'taki hain saldırı nedeniyle flaş bir karar aldı. Twitter'dan 'başımız sağolsun' mesajını paylaşan TRT 1 bugünkü yayın akışını değiştirdi.

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun zamandır silahların sustuğu ve barışın hakim olduğu ülkemizde milli birlik ve beraberliğimize, iç huzurumuza yönelik yapılan bu büyük provokasyonu lanetliyoruz. Suruç'ta meydana gelen bu menfur saldırı sebebiyle TRT1 Yayın Akışı değiştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur"

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Suruç'da yaşanan terör saldırısı sonrasında sosyal medyada yaptığı açıklamada yarın İstanbul'a geleceği açıklanan Ricardo Quaresma için yapılması planlanan karşılamanın iptal edildiğini açıkladı. Çarşı yaptığı açıklamada, "Suruç’ta yaşanan katliamda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acıları yüreğimizi yakmıştır. Quaresma’nın havaalanı karşılaması iptal edilmiştir!" satırlarına yer verdi.   

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