Suruç'ta can pazarı

Patlama, Amara Kültür Merkezi önünde, TSİ 11:45 sıralarında meydana geldi. Güvenlik güçleri saldırı sonra çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Amara Kültür Merkezi'nde Kobani'ye geçmek üzere İstanbul ve Ankara'dan gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 300 dolayında genç konaklıyordu.

Kobani'yi inşa çalışmalarına katılacaklardı

SGDF üyesi gençler "Beraber savunduk beraber inşa edeceğiz" sloganıyla Kobani'nin yeniden inşası çalışmalarına katılmak üzere yola çıkarak bölgeye gitmişlerdi. SGDF Eşbaşkanı Oğuz Yüzgeç, "Bir hafta boyunca emeğimizi Kobane halkının emeğiyle birleştireceğiz. Gezi'nin direnciyle Gezi'nin ruhuyla orda olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Görgü tanıkları: Cesetlerin altında kaldık

Medyaya konuşan görgü tanıklarından biri, ikinci patlama ihtimalini dile getirirken, kan ihtiyacından dolayı herkesin kan vermeye çağrıldığını söyledi.

Bir başka görgü tanığı, ikinci patlama şüphesi nedeniyle kültür merkezinin içine kimse alınmadığını belirtti.

Bir diğer görgü tanığı, patlamanın gençlerin basın açıklaması yaptığı sırada meydana geldiğini söyledi. Görgü tanığı, "Cesetler her yere savruldu. Cesetlerin altında kaldık, o derece şiddetliydi" ifadelerini kullandı.

Patlamanın ardından ilk resmi açıklamayı yapan Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, intihar saldırısı ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı: 'Terör saldırısı'

Suruç'taki bombalı saldırının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "İlk belirlemelere göre saldırıda 30 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Can kaybının artmasından endişe edilmektedir. Bölgedeki hastanelerde 100′e yakın yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bu terör saldırısı karşısında herkesi kenetlenmeye ve sağduyulu davranmaya çağırıyoruz."

Başbakan Davutoğlu 3 bakanı olay yerine gönderdi

Olaya ilişkin Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Sayın Başbakanımız, olayı yakından takip etmektedir. Olayın hemen ardından Sayın Başbakanımız, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ten Suruç'taki gelişmeler ile ilgili bilgi almıştır. Ardından Sayın Başbakanımız Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e bölgeye gidip olayı yerinde inceleme talimatı vermiştir. Sayın Başbakan yaralıların durumunu da yakından takip etmektedir."