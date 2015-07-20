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Can Dündar: Suruç, AKP'nin ve MİT'in IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir!

Can Dündar, Suruç'taki bombalı saldırıya Twitter'dan tepki gösterdi

20 Temmuz 2015 19:36

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Suruç'ta düzenlenen bombalı saldırıya sert ifadelerle tepki gösterdi. "MİT'in IŞİD'e bomba ve eleman taşıdığını belgeledik, suçlu ilan edildik" diyen Dündar, "Suruç, AKP'nin ve MİT'in Suriye ve IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir" ifadesini kullandı.

Can Dündar, SGDF'li gençlerin Suruç'a giderken otobüste çekilen fotoğrafıyla birlikte, "Kobani'ye yardıma koşan çocuklara kıyan, hangi din için savaşıyorsa, ben o dinden değilim. Katledilenlerin kavmindenim" şeklinde paylaşımda bulundu. 

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