Dolar yükseldi

Doların küresel bazda değer kazancı ile Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu Perşembe günü öğle saatlerine göre TL de dolar karşısında değer kaybı ile güne başladı. Dolar, Türk Lirası karşısında 2,69 seviyesini gördü. Reuters haber ajansı, Suruç'taki patlamanın TL'deki değer kaybını hızlandırdığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, doların küresel bazda değer kazancı gelişmekte olan para birimlerini baskı altında bırakırken, Suruç'taki patlamanın yarattığı tedirginlik TL'nin daha da değer kaydetmesine neden oldu ve TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 1.5'i aştı.



Analistler küresel piyasalarda doların değer sert değer kazanmasına ABD merkez bankası'nın faiz artışlarının yaklaşmasına ve sınırdaki hareketliliğe karşın yeni hükümetin kurulma sürecinin henüz netleşmemiş olmasının TL'deki baskının daha sert yaşanmasına neden olduğunu belirttiler.



Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesi merkezinde bir kültür merkezinde patlama oldu. Patlamada 30'a yakın kişi hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanlığı, Suruç'taki patlamada ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirterek, can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi. (Sonradan yapılan açıklamalara göre ölü sayısı 30'a, yaralı sayısı 104'e yükseldi)



Türkiye piyasalarının son açık olduğu 16 Temmuz Perşembe günü 2.65'in hemen altında işlem gören ve bugün güne 2.66 civarında başlayan dolar/TL saat 14.30'da 2.6909/2.6923 seviyesinde işlem gördü. Kur en yüksek 2.6935'i test ederken bu verilere göre TL dolar karşısında yüzde 1.5 ile en çok değer kaybeden para birimi oldu.



Bir bankanın döviz masası müdürü, "TL'nin bugün en çok değer kaybeden para birimi olması şaşırtıcı değil. Suruç patlaması ister istemez sınırdaki jeopolitik endişeleri yeniden gündeme getirdi. Seçimler sonuçlanalı neredeyse iki ay olmasına karşın henüz erken seçim ihtimalinin tam olarak ortadan kalkmamış olması yakın gelecekte bizi bekleyen ABD Merkez Bankası faiz kararı gibi küresel ya da benzer jeopolitik gelişmelere karşın hazırlıklı olma ihtimalimizi azaltıyor" dedi.