Suruç'ta bombalı saldırıya uğrayan SGDF'lilerle HDP'li Buldan bir hafta önce görüşmüş

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki patlamanın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suruç'da Kobani'ye gitmek üzere hazırlık yapan gençlere alçakça saldırı düzenlendi. Gençler bir hafta önce Ankara'ya gelip benimlede görüştüler" dedi.

Kendisini bir hafta önce ziyaret eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) mensuplarıyla çektirdiği bir kare fotoğrafı paylaşan Buldan, ''Suruç'da Kobani'ye gitmek üzere hazırlık yapan gençlere alçakça saldırı düzenlendi. Gençler bir hafta önce Ankara'ya gelip benimlede görüştüler. Kobani'de park, kütüphane ve hatıra ormanı yapacaklarını söylediler'' diye yazdı.

Fotoğraftaki gençlerin patlama yerinde olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.