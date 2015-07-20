T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç'ta bombalı saldırıya uğrayan SGDF'lilerle HDP'li Buldan bir hafta önce görüşmüş

'Kobani'de park, kütüphane ve hatıra ormanı yapacaklarını söylediler'

20 Temmuz 2015 20:05

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki patlamanın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suruç'da Kobani'ye gitmek üzere hazırlık yapan gençlere alçakça saldırı düzenlendi. Gençler bir hafta önce Ankara'ya gelip benimlede görüştüler" dedi.

Kendisini bir hafta önce ziyaret eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) mensuplarıyla çektirdiği bir kare fotoğrafı paylaşan Buldan, ''Suruç'da Kobani'ye gitmek üzere hazırlık yapan gençlere alçakça saldırı düzenlendi. Gençler bir hafta önce Ankara'ya gelip benimlede görüştüler. Kobani'de park, kütüphane ve hatıra ormanı yapacaklarını söylediler'' diye yazdı.

Fotoğraftaki gençlerin patlama yerinde olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

 

 

 

ETİKETLER

hdpbuldangençlersuruçpatlama

İlgili Haberler

Cemil Barlas'dan skandal Suruç tweet'i: Patlatırlar tabii bombayı!

Barlas, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamını koalisyon ile ilişkilendirdi

Can Dündar: Suruç, AKP'nin ve MİT'in IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir!

Can Dündar, Suruç'taki bombalı saldırıya Twitter'dan tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24