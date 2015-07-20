Cemil Barlas'dan skandal Suruç tweet'i: Patlatırlar tabii bombayı!

A Haber'de yorumculuk yapan ve Yeni Söz'de köşe yazıları kaleme alan gazeteci Cemil Barlas, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde en az 30 kişinin öldüğü, 104 kişinin yaralandığı patlamanın ardından skandal bir paylaşımda bulundu.

Yaşanan patlamayı koalisyona bağlayan Barlas, kişisel Twitter hesabına konuyla ilgili olarak "HDP'ye oy veren beyaz Türkler, Suruç'taki bomba için ne düşünüyor acaba. Koalisyon demek puslu hava demek. Patlatırlar tabii bombayı. Şimdi hava daha da puslandı. Kurtlar şehirde" yazdı.

Canan Barlas ve Mehmet Barlas çiftinin oğlu olan Cemil Barlas, daha önce de Twitter'daki yazışmalarıyla tartışmalara neden olmuştu.