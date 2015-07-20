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Üç bakan Suruç'ta patlamanın olduğu bölgeye gidiyor

Başbakan Davutoğlu, üç bakana olay yerini inceleme talimatı verdi

20 Temmuz 2015 17:30

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik Suruç'taki saldırıyla ilgili bölgeye gidiyor.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e bölgeye gidip olayı yerinde inceleme talimatı vermiştir" denildi.

 

Erdoğan bilgi aldı

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önündeki bahçede saat 11.45 sularında meydana gelen patlama sonrasında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'den olayla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan vahim olayın haberini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken aldı.

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