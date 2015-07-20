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Suruç saldırısında ölen ve yaralananların isimleri belli olmaya başladı

Kobenê eylemleri sırasında uğradığı polis şiddeti nedeniyle sembolleşen Cebrail Günebakan da hayatını kaybedenler arasında yer aldı

20 Temmuz 2015 20:16

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde meydana gelen patlamada 32 kişi hayatını kaybettiğini, 103 kişi de yaralandığını söyledi. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi başta olmak üzere bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. 32 kişinin hastahanede tedavisi sürüyor.Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Kobanê eylemeleri sırasında polis şiddetinin hedefi olan Cebrail Günebakan da yer alıyor. Günebakan'ın polis müdahalesi sırasında çekilen fotoğrafı polis şiddetinin sembolleşmiş fotoğraflarından biri olmuştu. 

Ezilenlerin Sosyalist Platformu saldırıda ölenlerin isimleri yayınladı. Açıklama şöyle: 

Ulaşılan bilgilere göre Suruç Devlet Hastanesi'nde bulunan yaralıların isimleri şu şekilde:

Fethi Aydın, İbrahim Halil Nağaz, Ömer Bal, Güneş Erzurumlu, Efe Çatalbaş, Hüseyin Doğan, Zafer Aydın, Leyla Kılıç, Yasin Can Uç, Ali Deniz Esen, Levent Akhan, İnan Söker, İlke Başak Baydar, Muhammed Sezgek, İhsan Oğuzcan Yüzgeç, Özlem Tunç, Sebahattin Pişkinbaş, Volkan Uyar, Seyit Cem Çakmak, Erkut Küçükşahin, Mehmet Şimşek, Güney Alvanoğlu, Ferhat Akyüz ve Sezgin Dağ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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