T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye, Suruç'ta yaşananlardan sonra 'ulusal yas' ilan edilmesini istiyor

'Suudi Kral Abdulaziz'in ölümü ardından ülke genelinde ilan edilen ulusal yas, patlamada ölenler için olmayacak mı?'

20 Temmuz 2015 21:00

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından, sosyal medya birçok kişi ulusak yas ilan edilmesini talep etti.

Kobanê'ye oyuncak götürmek için bir kampanya düzenleyen ve bunları ulaştırmak için çıkacakları yolculukla ilgili basın açıklaması yaparken öldürülenlerin ve yaralananların anılmasını isteyen Twitter kullanıcıları, tepkilerini şu şekilde dile getiriyor: Suudi Kral Abdulaziz'in ölümü ardından ülke genelinde ilan edilen ulusal yas, ölen 28 vatandaş için olmayacak mı? (Son yapılan açıklamalarda ölü sayısının 32'ye çıktığı açıklandı)

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar şu şekilde:

 

ETİKETLER

suruçpatlamakobaneşanlıurfasosyal medyaulusal yas

İlgili Haberler

Üç bakan Suruç'ta patlamanın olduğu bölgeye gidiyor

Başbakan Davutoğlu, üç bakana olay yerini inceleme talimatı verdi

Cemil Barlas'dan skandal Suruç tweet'i: Patlatırlar tabii bombayı!

Barlas, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamını koalisyon ile ilişkilendirdi

Suruç’ta yaşanan katliamdan sonra TV’ler yayın akışını değiştirdi, konserler iptal edildi

İzmir Belediyesi ve ENKA bu akşamki konserleri iptal ederken, Çarşı grubu ise yeni transfer Quaresma için karşılama yapılamayacağını açıkladı

Suruç saldırısında ölen ve yaralananların isimleri belli olmaya başladı

Kobenê eylemleri sırasında uğradığı polis şiddeti nedeniyle sembolleşen Cebrail Günebakan da hayatını kaybedenler arasında yer aldı

Suruç'ta yaralananlar arasında, HDP'nin Adana bürosuna düzenlenen saldırıda yaralanan Pişkinbaş da var

Sabahattin Pişkinbaş, HDP Seyhan İlçe Başkanlığı'na yönelik saldırıda da yaralanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24