Türkiye, Suruç'ta yaşananlardan sonra 'ulusal yas' ilan edilmesini istiyor

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından, sosyal medya birçok kişi ulusak yas ilan edilmesini talep etti.

Kobanê'ye oyuncak götürmek için bir kampanya düzenleyen ve bunları ulaştırmak için çıkacakları yolculukla ilgili basın açıklaması yaparken öldürülenlerin ve yaralananların anılmasını isteyen Twitter kullanıcıları, tepkilerini şu şekilde dile getiriyor: Suudi Kral Abdulaziz'in ölümü ardından ülke genelinde ilan edilen ulusal yas, ölen 28 vatandaş için olmayacak mı? (Son yapılan açıklamalarda ölü sayısının 32'ye çıktığı açıklandı)

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar şu şekilde: