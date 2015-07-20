Suruç'ta yaralananlar arasında, HDP'nin Adana bürosuna düzenlenen saldırıda yaralanan Pişkinbaş da var

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen patlamada yaralanan eski ESP Adana İl Başkanı Sabahattin Pişkinbaş'in, 7 Haziran Genel Seçimleri'nden önce Adana'daki HDP Seyhan İlçe Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıdan da yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

Amara Kültür Merkezi önündeki çay bahçesinde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu mensuplarının ’Kobani’nin yeniden inşası’ konusunda basın açıklaması yaptığı sırada meydana gelen 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 103 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında, 18 Mayıs 2015 günü eş zamanlı olarak Adana ve Mersin’de HDP binalarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan eski ESP Adana İl Başkanı Sabahattin Pişkinbaş da bulunuyor. Pişkinbaş'ın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.