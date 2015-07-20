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Abdullah Gül'den Suruç saldırısı açıklaması: Daha önce dikkat çektiğimiz konular bunlar!

Gül’ün açıklamaları akıllara 'Erdoğan’lı iftar'da yaptığı dış politika eleştirisini de getirdi

20 Temmuz 2015 17:43

11′inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suruç’taki bombalı saldırıya ilişkin konuştu. Gül “Daha önce dikkat çektiğimiz konular bunlar. Ölenlere başsağlığı diliyorum” dedi. Gül’ün açıklamaları akıllara “Erdoğan’lı iftar”da yaptığı dış politika eleştirisini de getirdi.

 

Gül ne demişti?

 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ramazan’ın son hafttasında İstanbul’da, İstanbul Dostluk Derneği’nin düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da davetlileri arasında olduğu iftara katılmış burada çarpıcı dış politika eleştirisi yapmıştı.

Gül “Mısır’dan Libya’ya ilişkilerimizi geliştirmeliyiz, tekrar Türkiye’nin ilham olacağı bir duruma gelmeliyiz. Ortadoğu politikamızı gözden geçirmekte fayda var” demişti.

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